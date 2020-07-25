قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف اليوم السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الازمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي.

وأمام المشيشي٫ وهو مستقل٫ شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.

وكان المشيشي قد تم تعيينه وزيراً للداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/شباط الماضي. وهو من مواليد يناير/كانون الثاني 1974، وحاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجيستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.