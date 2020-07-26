سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 يوليو/تموز 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 يوليو/تموز 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس الحكومة الليبية فايز السراج في إسطنبول لبحث آفاق التعاون بين البلدين / AA
26 يوليو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول، وتركيا تدين إحراق علمها في اليونان وتدعو أثينا إلى نسيان "الحلم البيزنطي"

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لقاء مغلق.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، في إسطنبول. [TRT عربي]

وجرى اللقاء في "قصر وحيد الدين" بإسطنبول، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام. [TRT عربي]

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترَف بها دولياً اتفاقية للتعاون العسكري، قبل أن يوافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا. [TRT عربي]

آيا صوفيا.. تركيا تدين إحراق علمها في اليونان وتدعو أثينا إلى نسيان "الحلم البيزنطي"

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة السبت، تصريحات عدائية لأعضاء الحكومة والبرلمان اليونانيين، حرّضوا عبرها شعبهم على تركيا، فضلاً عن السماح بإحراق علمها في سلانيك. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان، إنه على اليونان أن تستيقط من حلمها البيزنطي المستمر منذ 567 عاماً، وأن لا ترزح تحت وطأة هذا الحلم، إثر ردود فعل غاضبة شهدتها الجمعة، احتجاجاً على إعادة آيا صوفيا بإسطنبول مسجداً، يوم الجمعة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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