تخطت الإصابات بفيروس كورونا، السبت، حاجز الـ 16 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 645,207 شخص، وفقاً لموقع worldmeters المختص في رصد حالات كورونا.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 148979 حالة وفاة وأربعة ملايين و281314 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 85238 حالة وفاة ومليوني و355920 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 31358 حالة وفاة ومليون و336861 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13046 حالة وفاة و 800849 حالة إصابة.