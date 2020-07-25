سياسة
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في يومه الثاني.. إقبال كبير على مسجد آيا صوفيا
يشهد مسجد آيا صوفيا الكبير، إقبالاً كبيراً من السياح المحليين والأجانب، في اليوم الثاني من افتتاحه أمام المصلين.
في يومه الثاني.. إقبال كبير على مسجد آيا صوفيا
يشهد مسجد آيا صوفيا الكبير، إقبالاً كبيراً من السياح المحليين والأجانب / AA
25 يوليو 2020

يشهد مسجد آيا صوفيا الكبير، إقبالاً كبيراً من السياح المحليين والأجانب، في اليوم الثاني من افتتاحه أمام المصلين.

ويحرص البعض على أداء الصلاة في المسجد، فيما آخرون يلتقطون الصور.

ويوجه مسؤولو رئاسة الشؤون الدينية الزوار بضرورة الحفاظ على التباعد المكاني تجنباً لانتشار فيروس كورونا، بينما أدى بعض الزوار صلاة العصر في ساحة المسجد.

وأمس، أقيمت أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويلها من مسجد إلى متحف.

وآيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعاً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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