هزّت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة منطقة خاباروفسك أقصى شرقي روسيا السبت، بعد توقيف حاكم يتمتع بشعبية وتعيين مسؤول آخر لم يسبق أن عاش في المنطقة بدلاً منه بقرار من الكرملين.

ونزل سكان خاباروفسك الواقعة قرب الحدود مع الصين، إلى الشوارع بأعداد كبيرة منذ توقيف الحاكم الإقليمي سيرغي فورغال في 9 يوليو/تموز الجاري، بعد اتهامه بالقتل ونقله إلى موسكو.

وتُعد الاحتجاجات الحالية من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها روسيا ضد الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الكرملين إن ناشطين معارضين من خارج المنطقة يغذّونها.

وسار عشرات الآلاف في شوارع خاباروفسك، ملوِّحين بعلم المنطقة وحاملين لافتات وهم يرددون شعارات معادية للرئيس فلاديمير بوتين، فيما أطلق سائقو السيارات أبواق مركباتهم للتعبير عن دعمهم.

وتقول المتظاهرة ألينا سليبوفا (24 عاماً): "نريد أن يُطلق سراح محافظنا لأننا نعتقد أنه من المحتمل جداً أنه احتُجِز بشكل غير قانوني".

وتضيف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المسؤولين الفيدراليين أوقفوا فورغال "لأهداف خاصة وليس لصالح منطقتنا".

وتجمّع المتظاهرون أمام مقر الإدارة الإقليمية في ساحة لينين، مرددين هتافات مثل "حرية" و"بوتين، قدّم استقالتك".

وسمح عناصر الشرطة للمتظاهرين بالاحتجاج على الرغم من حظر التجمعات العامة كجزء من تدابير مكافحة وباء كورونا.

"لا شيء في المقابل"

وأصبحت الاحتجاجات التي اندلعت رداً على الاعتقال المفاجئ لفورغال على خلفية جرائم قتل يُشتبه بأنه ارتكبها قبل أكثر من 15 عاماً عندما كان رجل أعمال، منفذاً للتعبير عن الإحباط الذي يشعر به جزء من الروس حيال الكرملين.

في هذا الصدد، يقول المتظاهر ألكسندر غوغوليف (45 عاماً) في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن منطقة "وسط البلاد تمتص الموارد من الشرق الأقصى"، مشيراً إلى أن المنطقة لا تحصل على "أي شيء في المقابل".

وفيما صرّح مسؤولون في خاباروفسك إن حوالى 6500 شخص شاركوا في المسيرة، قدّرت وسائل إعلام أن العدد كان بين 15 ألفاً و20 ألف شخص.

وحسب الصحفيين الذين كانوا في المكان، كانت تظاهرة السبت الأكبر منذ بدء الاحتجاجات مطلع يوليو/تموز الجاري.

وأوقفت الشرطة في موسكو ما لا يقل عن 10 أشخاص تجمعوا في ساحة بوشكين لدعم المتظاهرين في خاباروفسك.

وأفادت وسائل إعلام محلية باندلاع احتجاجات أصغر في مدن أخرى شرقي روسيا، منها فلاديفوستوك ويوجنو-ساخالينسك.

والاثنين، أقال الرئيس الروسي فورغال (50 عاماً) بشكل رسمي وعيّن النائب ميخائيل ديغتياريف (39 عاماً) حاكماً بالوكالة.

وقوبلت هذه الخطوة بغضب من سكان خاباروفسك الذين قالوا إن ديغتياريف يفتقر إلى الخبرة ولا علاقة له بالمنطقة.

وفي مقطع فيديو نشر على "إنستغرام" هذا الأسبوع، رفض ديغتياريف دعوات إلى التنحي وقال إن التظاهرات الحاشدة لا تعكس الرأي العام الأوسع.

"مثيرو الشغب"

وقبل تظاهرات يوم الجمعة، قال ديغتياريف إنه يعتقد أن مواطنين غرباء عن المنطقة جاءوا من موسكو إلى خاباروفسك للمساعدة في تنظيم الاحتجاجات.

وقلل الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من أهمية هذه التصريحات، لكنه قال إن الاحتجاجات "مرتع خصب لمثيري الشغب" وناشطي "المعارضة الزائفين".

وألقى زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي ترشح مرة واحدة للانتخابات الرئاسية، بثقله وراء المتظاهرين وقال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن التظاهرات لا يمكنها أن تحقق نتيجة إلا "بدعم من البلد بكامله".