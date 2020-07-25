استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، في إسطنبول.

وجرى اللقاء في "قصر وحيد الدين" بإسطنبول، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً اتفاقية للتعاون العسكري، قبل أن يوافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

وشنّت مليشيات خليفة حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات على تلك المليشيات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وجميع مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.