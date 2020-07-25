سياسة
1 دقيقة قراءة
لقاء مغلق.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، في "قصر وحيد الدين" بإسطنبول، في اجتماع مغلق غابت عنه عدسات وسائل الإعلام.
لقاء مغلق.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل ئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج في إسطنبول / Reuters
25 يوليو 2020

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، في إسطنبول.

وجرى اللقاء في "قصر وحيد الدين" بإسطنبول، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً اتفاقية للتعاون العسكري، قبل أن يوافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

وشنّت مليشيات خليفة حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات على تلك المليشيات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وجميع مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us