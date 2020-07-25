أجرت مقاتلات تركية مهام تدريبية، في منطقة شرق البحر المتوسط، الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، أن قيادة القوات الجوية، أجرت مهام تدريبية في منطقة شرق المتوسط، بتاريخ 23 يوليو/تموز الجاري.

كما نشرت الوزارة عبر حسابها على تويتر صوراً ومقاطع فيديو حول التدريبات.

وفي وقتٍ سابق من الجمعة، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا تريد أن يجري تقاسم جميع الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بشكل عادل، كما أنها لن تقبل بالخطابات التي تتضمن تهديداً أو تلويحاً بالعقوبات.

جاء ذلك خلال مشاركة قالن في ندوة تحمل عنوان "السياسة الخارجية التركية"، نظمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ومركز الدراسات الأوروبية (EPC) ومقره بروكسل، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.