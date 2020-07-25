سياسة
1 دقيقة قراءة
القوات الجوية التركية تجري تدريبات في منطقة شرق المتوسط
أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، أن قيادة القوات الجوية، أجرت مهام تدريبية في منطقة شرق المتوسط، بتاريخ 23 يوليو/تموز الجاري. كما نشرت الوزارة عبر حسابها على تويتر، صوراً ومقاطع فيديو حول التدريبات.
القوات الجوية التركية تجري تدريبات في منطقة شرق المتوسط
وزارة الدفاع التركية تعلن إجراء القوات الجوية مهام تدريبية في منطقة شرق المتوسط / AA
25 يوليو 2020

أجرت مقاتلات تركية مهام تدريبية، في منطقة شرق البحر المتوسط، الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، أن قيادة القوات الجوية، أجرت مهام تدريبية في منطقة شرق المتوسط، بتاريخ 23 يوليو/تموز الجاري.

كما نشرت الوزارة عبر حسابها على تويتر صوراً ومقاطع فيديو حول التدريبات.

وفي وقتٍ سابق من الجمعة، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا تريد أن يجري تقاسم جميع الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بشكل عادل، كما أنها لن تقبل بالخطابات التي تتضمن تهديداً أو تلويحاً بالعقوبات.

جاء ذلك خلال مشاركة قالن في ندوة تحمل عنوان "السياسة الخارجية التركية"، نظمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ومركز الدراسات الأوروبية (EPC) ومقره بروكسل، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us