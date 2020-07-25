هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، الجمعة، واصفاً هذا اليوم بـ "التاريخي".

وقال خان في تغريدة نشرها مكتب رئيس الوزراء على حسابه بموقع "تويتر"، في وقت متأخر الجمعة: "أهنئ الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في هذا اليوم التاريخي بعد إقامة أول صلاة منذ 86 عاماً في مسجد آيا صوفيا".

كما أعرب سياسيون ونواب آخرون بينهم رئيس حزب جماعة الإسلام السيناتور سراج الحق، ورئيس وزراء ولاية البنجاب عثمان بوزدار، عن تهنئتهم للحكومة التركية على الخطوة التاريخية.

وأقيمت أمس أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشررين الثاني 1934 بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتمت قراءة الأدعية عبر مكبرات الصوت في مآذن المسجد في إطار برنامج إعادة فتح المسجد للعبادة مجدداً، وقبيل الصلاة تلا الرئيس التركي آيات من القرآن الكريم.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعاً، ثم حوّل إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.