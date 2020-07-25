سياسة
4 دقيقة قراءة
كورونا.. زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية في كل مناطق العالم
أظهرت إحصاءات حديثة أن نحو 40 دولة سجلت زيادات قياسية في أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا على مدى الأيام السبعة الماضية، وازدادت حالات الإصابة بمعدل الضعف تقريباً مقارنة بالأسبوع السابق، في إشارة إلى أن الجائحة تتفشى بوتيرة أسرع حول العالم.
كورونا.. زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية في كل مناطق العالم
ازدادت حالات الإصابة بمعدل الضعف تقريباً ممَّا يشير إلى أن الجائحة تتفشى بوتيرة أسرع في كل مناطق العالم / AFP
25 يوليو 2020

كشفت إحصاءات إعلامية أن نحو 40 دولة حول العالم سجلت زيادات قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأيام السبعة الماضية.

وازدادت حالات الإصابة بمعدل الضعف تقريباًً مقارنة بالأسبوع السابق ممَّا يشير إلى أن الجائحة تتفشى بوتيرة أسرع في كل مناطق العالم، ليس فقط في دول كالولايات المتحدة والبرازيل والهند، بل أيضاً في أستراليا واليابان وهونغ كونغ وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل من بين دول أخرى.

و تشهد دول عديدة، لا سيما تلك التي خفف فيها المسؤولون في وقت سابق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل العام، ذروة ثانية لتفشي المرض بعد أكثر من شهر من تسجيل الأولى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قبل أيام: "لن نعود للمعتاد السابق، لقد غيرت الجائحة بالفعل من الطريقة التي نعيش بها حياتنا"، مضيفاً: "نطلب من الجميع التعامل مع قرارات بشأن أين سيذهبون وما سيفعلون ومن يقابلون على أنها قرارات حياة أو موت لأن هذه هي طبيعتها الحقيقية".

وبحسب رويترز تشير البيانات التي تجمعها من تقارير رسمية إلى أن هناك زيادة مطردة في عدد الدول التي تسجل أعداد زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بكورونا على مدى الشهر المنصرم.

وسجلت سبع دول على الأقل تلك الزيادات قبل ثلاثة أسابيع، وزاد عددها قبل أسبوعين إلى 13 دولة على الأقل، ثم إلى 20 دولة قبل أسبوع، وإلى 37 على الأقل في الأسبوع الأخير.

ويقول خبراء في مجال الصحة ومسؤولون إن الأعداد الحقيقية لكل من الإصابات والوفيات بالمرض أكبر بكثير من المعلن دون شك يذكر، خاصة في الدول التي لديها أنظمة صحية متواضعة، ويؤكدون أن دولاً كالبرازيل والهند، التي تخطى عدد الإصابات فيها حاجز المليون، لا تزال أمامها بضعة أشهر على الأرجح قبل الوصول إلى ذروة تفشي المرض.

وظلت الولايات المتحدة تتصدر الدول المتضررة من حيث عدد حالات الإصابة إذ تخطت قبل أيام أربعة ملايين حالة، كما سجلت أكثر من ألف وفاة لأربعة أيام متتالية.

موجةثانيةمنكورونا

وفي دول في مختلف مناطق العالم تكشف البيانات عن تسارع أعداد الإصابات، ففي أستراليا فرض مسؤولون عزلاً جزئياً لمدة ستة أسابيع وجعلوا استخدام الكمامات إلزامياً لسكان ملبورن ثانية كبرى مدن البلاد بعد ظهور تفش جديد.

وحذرت أستراليا واليابان، التي سجلت رقماً قياسياً لعدد الحالات اليومية الجديدة في الأسبوع المنصرم أيضاً، من تزايد الحالات بين الشباب إذ احتفل كثيرون منهم بانتهاء القيود الاجتماعية في الحانات والحفلات.

وفي المكسيك، التي لديها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم، حذر مسؤولون من أن الاتجاه الهابط لعدد الحالات الذي بدأ في منتصف يونيو/ حزيران في وقت بدأ فيه تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي قد ينعكس صعوداً.

وفي أوروبا، التي بلغ فيها موسم العطلات الصيفية أشده، من المرجح أن يثني العدد القياسي الجديد المسجل للحالات اليومية في إسبانيا السائحين عن زيارتها، وهي من أكثر الوجهات التي تشهد إقبالاً عادة في القارة.

وفي إفريقيا سجلت كينيا عدداً قياسياً مرتفعاً لحالات الإصابة بعد أقل من أسبوعين من عودة الأنشطة بما شمل رحلات الطيران الداخلية. واستدعى الرئيس الكيني، الذي كان قد أعلن استئناف الرحلات الجوية الدولية في أول أغسطس/آب، المسؤولين لعقد اجتماع طارئ الاثنين المقبل لمناقشة أمر زيادة عدد الحالات.

أما في الشرق الأوسط، فقد فرضت سلطنة عمان قيوداً جديدة بدأت اعتباراً من السبت إضافة إلى أسبوعين من العزل العام، في فترة ستشمل عطلة عيد الأضحى، بعد تسجيل عدد قياسي من الحالات الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us