قال رئيس البرلمان التّونسي راشد الغنوشي، السبت، إن بلاده "بحاجة اليوم إلى نهج التوافق الذي اتبعه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في التعامل مع الاختلافات".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال فعالية لتسمية قاعة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالعاصمة تونس، باسم الرئيس الراحل السبسي، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لوفاته، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وأضاف الغنوشي: "نحن مختلفون ولكن قلوب الرجال الكبار تتسع لهذه الخلافات وتجعل من المختلفين حديقة متنوعة يحتاجها الجميع".

وتابع: "في الذكرى الأولى لرحيل صديقنا الرئيس الفذ الباجي قائد السبسي الذّي تفتقد إليه تونس في وقت تحتاج لمثله، واعترافاً لشيء من فضله ندشن هذه القاعة باسمه ونخلد ذكراه".

ودعا التونسيين إلى الترحم على الرئيس الراحل وتذكر فضله وجهوده لتحقيق الوئام الوطني والتوافق.

واعتبر الغنوشي أن السبسي كان "رمزاً من رموز الوحدة الوطنية والتوافق، وأنقذ تونس من الصراعات بسماحته وأفقه الواسع".

من جهتها استهجنت حركة "النهضة" التونسية، السبت، دعوات إقصائها من الحكومة المقبلة "خدمة لأجندات أجنبية مشبوهة".

جاء ذلك في بيان للحركة (54 مقعداً بالبرلمان من مجموع 217) عقب اجتماع عقده مكتبها التنفيذي في العاصمة تونس، مساء الجمعة.

وقالت "النهضة": إنها "تستهجن دعوات إقصائها من المشهد السياسي والحكومي خدمة للأجندات الأجنبيّة المشبوهة".

ومؤخراً دعت قيادات في التيار الديمقراطي (اجتماعي/22 نائباً) وحركة الشعب (قومية/14 نائباً)، إلى تشكيل حكومة دون حركة النهضة.

وأضافت الحركة: أنها "منفتحة على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطيّة للإسراع بتشكيل الحكومة، نظراً لدقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة التي تمر بها البلاد".

وأكدت "ثقتها في حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة المقبلة".

وأشارت أنها اقترحت على الرئيس سعيد لتولي تشكيل الحكومة كلاً من محمد خيام التركي، ومحمد فاضل عبد الكافي.

وفي 25 يوليو/ تموز 2019 توفي الرئيس السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس عن عمر ناهز 93 عاماً.

وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية 55.68 في المئة من الأصوات.

وتأتي إشادة الغنوشي، وهو رئيس حركة النهضة (إسلامية)، بدور السبسي في ظل أزمة سياسية حادة تمر بها البلاد، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.