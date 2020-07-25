قالت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الجمعة، إن روسيا تلعب دوراً "غير مفيد" في ليبيا، بتقديمها الدعم إلى مجموعة فاغنر.

وأكدت "أفريكوم" في بيان نشرته على تويتر استمرار مشاركة روسيا ومجموعة فاغنر في العمليات البرية والجوية في ليبيا.

وأرفقت في تغريدتها صورتين جويتين تظهران وجود قوات ومعدات فاغنر على الخطوط الأمامية في مدينة سرت الليبية (450 كم شرق العاصمة طرابلس).

ونقل البيان عن مدير عمليات "أفريكوم" من فيلق مشاة البحرية الجنرال برادفورد غيرينغ، قوله: إن "روسيا تواصل لعب دور غير مفيد في ليبيا، من خلال توصيل الإمدادات والمعدات إلى مجموعة فاغنر"، مضيفاً أن الصور تكشف إنكارها المستمر.

وأضاف غيرنغ: "إن نوع وحجم المعدات يدل على وجود نية لتعزيز قدرات العمليات القتالية الهجومية، وليس الإغاثة الإنسانية، ويشير إلى أن وزارة الدفاع الروسية تدعم هذه العمليات".

وفي السياق ذاته أشارت "أفريكوم" إلى أن "روسيا زودت قوات فاغنر في ليبيا بمقاتلات ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات".

وأردفت أن "طائرات شحن عسكرية روسية تواصل تزويد مقاتلي فاغنر في ليبيا بمعدات دفاع جوي ومدرعات مقاومة للألغام".

ومؤخراً حقق الجيش الليبي سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، في حين يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة.