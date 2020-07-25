أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن طائرات مروحية تابعة له قصفت أهدافاً تابعة للنظام السوري رداً على إطلاق قذائف هاون باتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "خلال الغارات تم ضرب عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

كما حمل الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولية إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من الجمعة.

في حين نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة الحادية عشرة مساء (بالتوقيت المحلي) استهدفت مروحيات إسرائيلية بالصواريخ 3 نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة، وبعض الحرائق في الأحراش، دون ذكر تفاصيل أخرى.

جاءت الضربة بعد بضع ساعات من قول الجيش الإسرائيلي إن أصوات انفجارات سُمعت من الجزء الخاضع لسيطرة النظام من الجولان. وذكر الجيش أنه لم ترد تقارير عن إصابات لكن مبنى وعربة إسرائيلية لحقت بهما أضرار.

وتصاعد التوتر هذا الأسبوع على الحدود الإسرائيلية السورية بعد مقتل أحد أفراد جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران في ضربة إسرائيلية على ما يبدو على أطراف دمشق يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عزز منذ ذلك الحين قواته على الجبهة الشمالية حيث حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا.

واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعتبر جزءاً من الأراضي السورية، خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وأعلنت ضمها في 1981، لكن ا لمجتمع الدولي لا يعترف بذلك.