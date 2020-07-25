سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أهدافاً للنظام السوري رداً على إطلاق نار
قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافاً تابعة للنظام السوري على الجزء غير المحتل من هضبة الجولان جنوبي سوريا، وإن قصفها جاء رداً على إطلاق قذائف هاون باتجاه هضبة الجولان.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أهدافاً للنظام السوري رداً على إطلاق نار
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة للنظام السوري في هضبة الجولان / Reuters
25 يوليو 2020

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن طائرات مروحية تابعة له قصفت أهدافاً تابعة للنظام السوري رداً على إطلاق قذائف هاون باتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "خلال الغارات تم ضرب عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

كما حمل الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولية إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من الجمعة.

في حين نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة الحادية عشرة مساء (بالتوقيت المحلي) استهدفت مروحيات إسرائيلية بالصواريخ 3 نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة، وبعض الحرائق في الأحراش، دون ذكر تفاصيل أخرى.

جاءت الضربة بعد بضع ساعات من قول الجيش الإسرائيلي إن أصوات انفجارات سُمعت من الجزء الخاضع لسيطرة النظام من الجولان. وذكر الجيش أنه لم ترد تقارير عن إصابات لكن مبنى وعربة إسرائيلية لحقت بهما أضرار.

وتصاعد التوتر هذا الأسبوع على الحدود الإسرائيلية السورية بعد مقتل أحد أفراد جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران في ضربة إسرائيلية على ما يبدو على أطراف دمشق يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عزز منذ ذلك الحين قواته على الجبهة الشمالية حيث حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا.

واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعتبر جزءاً من الأراضي السورية، خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وأعلنت ضمها في 1981، لكن ا لمجتمع الدولي لا يعترف بذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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