سياسة
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من أجل تصدير الطائرات المسيرة.. واشنطن تغيّر معاهدة الحد من انتشار الصواريخ
أعلن البيت الأبيض، في بيان الجمعة، عن تعديل ضوابط معاهدة الحد من انتشار تقنية الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد، بغية السماح للولايات المتحدة بتصدير أسلحة منها طائرات مسيرة تبلغ سرعتها أكثر من 800 كم في الساعة.
من أجل تصدير الطائرات المسيرة.. واشنطن تغيّر معاهدة الحد من انتشار الصواريخ
واشنطن تعدل في معاهدة الحد من انتشار الصواريخ لعام 1987 / AFP
25 يوليو 2020

أعلن البيت الأبيض عن تعديل ضوابط معاهدة الحد من انتشار تقنية الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد، بغية السماح للولايات المتحدة بتصدير أسلحة منها طائرات مسيرة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة، أشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة باستطاعتها إطلاق صواريخ تبلغ سرعتها أكثر من 800 كم في الساعة.​

وفي وقت سابق الجمعة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ستتم إجراءات لتحسين معايير تصدير أنظمة الطائرات دون طيار (UAS).

وذكر بيان البيت الأبيض أن "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) أمر بالغ الأهمية في إبطاء الانتشار وتعزيز السلام والأمن، إلا أنه في حاجة ماسة للتحديث لأنه ينطبق على أنظمة الطائرات بدون طيار".

وأضاف البيان: أنه و"في قطاع التكنولوجيا سريعة التطو، يبلغ عمر معايير MTCR أكثر من ثلاثة عقود. وهذه المعايير القديمة توفر ميزات غير عادلة للبلدان خارج نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف".

وتابع: "كما تضر بصناعة الولايات المتحدة، وتعرقل أيضاً قدرة الردع في الخارج من خلال إعاقة شركائنا وحلفائنا بتكنولوجيا فرعية".

ولفت إلى أنه "لأكثر من عامين من النقاش مع شركاء MTCR لم يتمكنوا من التوصل إلى إجماع حول هذا الإصلاح المتأخر".

وأضاف موضحاً: أن "هذا الإجراء الذي يتوافق مع إرشادات MTCR وأهداف سياسة تصدير UAS لشهر أبريل/نيسان 2018 ، سيؤدي لزيادة أمننا القومي من خلال تحسين قدرات شركائنا وزيادة أمننا الاقتصادي من خلال فتح سوق UAS الآخذ في التوسع".

كما أنه يعطي مثالاً قوياً لشركاء MTCR الآخرين لاعتماد المعيار نفسه.

وأفاد بيان البيت الأبيض أنه "لا تزال صادرات الولايات المتحدة من أنظمة الطائرات بدون طيار خاضعة لمعايير المراجعة الصارمة الموضحة في سياسة تصدير أنظمة الطائرات بدون طيار".

واستطرد: "وخاضعة لسياسة نقل الأسلحة التقليدية ، وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى معايير عدم الانتشار المحددة في إرشادات MTCR".

كما أوضح أن "الموافقة على بيع أنظمة الطائرات بدون طيار أو رفضها لأي دولة قرار حكومي كامل ويأخذ في الاعتبار أمننا القومي وعدم الانتشار وأهداف السياسة الخارجية".

وتتطلع الولايات المتحدة إلى انضمام جميع دول MTCR إليها في تبني هذا المعيار الجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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