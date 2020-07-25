سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 25 يوليو/تموز 2020
أردوغان يصرح بأن آيا صوفيا سيظل مفتوحاً 24 ساعة / AP
25 يوليو 2020

أهم الأحداث:

"آيا صوفيا" سيظل مفتوحاً 24 ساعة، وأردوغان يؤكد أن آيا صوفيا سيظل مكاناً يستقطب الناس من الأديان كافة.

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      بتعليمات من أردوغان.. آيا صوفيا مفتوح 24 ساعة

        أوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإبقاء مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول مفتوحاً على مدار 24 ساعة بشكل دائم. [TRT عربي]

        وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا في تغريدة على تويتر الجمعة: إن "مسجد آيا صوفيا سيظل مفتوحاً للعبادة على مدار 24 ساعة بصورة دائمة، اعتباراً من اليوم بموجب تعليمات الرئيس أردوغان". [الأناضول]

        وأعرب والي إسطنبول عن شكره لأردوغان على هذا القرار. [الأناضول]

        وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بحضور أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف. [الأناضول]

        أردوغان: آيا صوفيا سيظل مكاناً يستقطب الناس من الأديان كافة

          أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسجد آيا صوفيا الكبير سيظل مكاناً يستقطب الناس من الأديان كافة. [TRT عربي]

          جاء ذلك في تصريح صحفي، الجمعة، خلال زيارته ضريح السلطان محمد الفاتح بعد أدائه صلاة الجمعة في آيا صوفيا، برفقة زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي. [TRT عربي]

          وقال أردوغان: "مسجد آيا صوفيا الكبير سيظل مكاناً يستقطب الناس من الأديان كافة لكونه إرثاً ثقافياً مشتركاً للإنسانية جمعاء". [TRT عربي]

          وأضاف: أن "آيا صوفيا عاد إلى أصله، وأصبح مسجداً مرة أخرى، وسيستمر في خدمة المؤمنين مسجداً". [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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