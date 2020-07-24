أوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإبقاء مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول، مفتوحاً على مدار 24 ساعة بشكل دائم.

وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا في تغريدة على تويتر الجمعة، إن "مسجد آيا صوفيا سيظل مفتوحاً للعبادة على مدار 24 ساعة بصورة دائمة، اعتباراً من اليوم بموجب تعليمات الرئيس أردوغان".

وأعرب والي إسطنبول عن شكره لأردوغان على هذا القرار.

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، بحضور أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة على ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعاً، ثم تحوّل إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.