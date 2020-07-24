سياسة
2 دقيقة قراءة
السراج يبحث مع سفير واشنطن بأنقرة رفع الحصار عن حقول النفط
شدد رئيس الحكومة الليبية فائز السراج خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد على "الضرورة القصوى لإعادة فتح حقول ومرافئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية".
السراج يبحث مع سفير واشنطن بأنقرة رفع الحصار عن حقول النفط
 رئيس الحكومة الليبية فائز السراج ناقش مع السفير الأمريكي لدى تركيا  مستجدات الأوضاع في ليبيا / AA
24 يوليو 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية فائز السراج الجمعة مع السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، رفع الحصار عن حقول النفط في بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان في مدينة إسطنبول التركية التي يزورها السراج حالياً، وفق بيان للمكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وشدد السراج خلال اللقاء على "الضرورة القصوى لإعادة فتح حقول ومرافئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية".

كما ناقش الجانبان "مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين"، وفق البيان.

واتفقا على "الحل السياسي للأزمة الليبية، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين".

ويأتي هذا اللقاء عقب يوم من اتصال هاتفي أجراه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) عقيلة صالح، بحثا خلاله استئناف إنتاج النفط بالبلاد.

ومجلس نواب طبرق يترأسه صالح الموالي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والذي تغلق مليشياته موانئ وحقول النفط بالبلاد منذ نحو 6 أشهر، بدعوى أن أموال بيعه "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري".

ومؤخراً، قدرت مؤسسة النفط الليبية حجم خسائر تراجع الإنتاج بأكثر من 7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/ تموز الجاري.

وبلغ إنتاج نفط ليبيا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومنذ سنوات تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، صراعاً مسلحاً، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما خلّف قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us