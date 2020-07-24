هددت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الولايات المتحدة بفرض عقوبات تجارية ضدها، إذا استمرت واشنطن بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.

وطالب المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان، في بيان نشره موقع "المفوضية" الإلكتروني، الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الأوروبية، بعد أن استوفت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات جميع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية ليست مقبولة"، وأشار إلى أن غياب التسوية سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى استخدام حقوقه في فرض عقوبات.

وتتأهب مجموعات تجارية لتصاعد النزاع في الخريف، حيث من المتوقع أن يفوز الاتحاد الأوروبي بموافقة منظمة التجارة العالمية على فرض رسومه الخاصة على سلع أمريكية، رداً على دعم شركة بوينغ، والذي خلصت المنظمة إلى أنه غير قانوني.

ويعود النزاع إلى عام 2004، عندما أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منحا دعماً لشركتي صناعة الطائرات لديهما.

وفي السنوات الثماني الماضية، كان الجدل يدور بشكل أساسي حول ما إذا كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.