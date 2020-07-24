سياسة
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إسرائيل: انفجارات قرب السياج الحدودي مع سوريا
قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن "دوي انفجارات سمعت بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا"، مضيفاً في بيان أن "الانفجارات وقعت في الشق السوري، والشظايا (لم يحدد طبيعتها) ألحقت أضراراً بمبنى وسيارة مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية".
إسرائيل: انفجارات قرب السياج الحدودي مع سوريا
قال الجيش الإسرائيلي: إن "دوي انفجارات سمعت بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا" / Reuters
24 يوليو 2020

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة: إن "دوي انفجارات سمعت بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا".

وأضاف الجيش في بيان: أن "الانفجارات وقعت في الشق السوري، والشظايا (لم يحدد طبيعتها) ألحقت أضراراً بمبنى وسيارة مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأشار الجيش إلى أن تفاصيل الحادث "قيد الفحص"، في حين لم يصدر تعليق فوري من جانب النظام السوري.

والخميس أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود الشمالية.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن تعزيز القوات جاء تحسباً لعمليات من منظمة "حزب الله" اللبنانية، بعد هجوم منسوب إلى إسرائيل في سوريا الاثنين أدى إلى مقتل عنصر من الحزب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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