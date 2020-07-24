قال الجيش الإسرائيلي الجمعة: إن "دوي انفجارات سمعت بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا".

وأضاف الجيش في بيان: أن "الانفجارات وقعت في الشق السوري، والشظايا (لم يحدد طبيعتها) ألحقت أضراراً بمبنى وسيارة مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأشار الجيش إلى أن تفاصيل الحادث "قيد الفحص"، في حين لم يصدر تعليق فوري من جانب النظام السوري.

والخميس أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود الشمالية.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن تعزيز القوات جاء تحسباً لعمليات من منظمة "حزب الله" اللبنانية، بعد هجوم منسوب إلى إسرائيل في سوريا الاثنين أدى إلى مقتل عنصر من الحزب.