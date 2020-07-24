سياسة
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طهران تحذر وواشنطن "تؤمّن قواتها".. تعرّف تفاصيل "حادثة الطائرة الإيرانية"
حذرت طهران واشنطن بشأن تعرض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة ركاب إيرانية، في حين قال الجيش الأمريكي إن الاقتراب من الطائرة الإيرانية كان لضمان أمن قواته بقاعدة "التنف" بسوريا.
طهران تحذر وواشنطن "تؤمّن قواتها".. تعرّف تفاصيل "حادثة الطائرة الإيرانية"
طهران تحذّر واشنطن بشأن تعرض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة ركاب إيرانية  / Reuters
24 يوليو 2020

كشفت القيادة الوسطى الأمريكية، ليل الخميس، تفاصيل ما جرى لطائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية، بعد اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لها.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، الخميس: إن "مقاتلة أمريكية من طراز F-15 رصدت طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان" على بُعد ألف متر في الأجواء المحيطة بقاعدة التنف بسوريا".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القيادة الوسطى، بيل أوربان، للتعليق على زعم طهران تعرض مقاتلتين أمر يكيتين للطائرة الإيرانية بالأجواء السورية وهي في طريقها إلى بيروت الخميس.

وأضاف أوربان قائلاً: "فور التعرّف على هوية الطائرة المدنية الإيرانية قامت المقاتلة الحربية الأمريكية بالابتعاد عنها".

اتهامات إيرانية

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قالت، الخميس، إن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام.

وفي المقابل، وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكر مسؤولان أمريكيان أن طائرة مقاتلة من طراز F-15 اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، وأكدا أن المقاتلة اقتربت من الطائرة الإيرانية على مسافة آمنة.

وكشف المسؤولان أن المقاتلة دخلت ضمن نطاق مرئي لطائرة الركاب الإيرانية، يوم الخميس، لكنهما أكدا أنها كانت على مسافة آمنة.

وفي وقت سابق الخميس قالت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية (شبه رسمية)، إن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان" متوجهة إلى بيروت، فوق الأجواء السورية. وحذرت طهران الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تعرض مقاتلتين تابعتين لها لطائرة إيرانية، محملة إياها المسؤولية إزاء أي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

وقال عباس موسوي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن "تفاصيل الحادث هي الآن قيد التحقيق، وبعد استكمال المعلومات سيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة".

وأضاف: أنه "في الوقت ذاته تم خلال اتصال مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مع أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، التأكيد صراحة بأنه لو وقع أي حادث للطائرة في رحلة العودة فإن إيران تحمل أمريكا المسؤولية".

وتابع: "كما تم تسليم هذه الرسالة للسفير السويسري في طهران أيضاً"، على اعتبار أن السفارة السويسرية بإيران هي التي تمثل المصالح الأمريكية بالبلاد.

يذكر أن هذه الطائرة التابعة لشركة "ماهان" كانت في رحلة لها من طهران إلى بيروت، وتعرض بعض الركاب لإصابات بسبب الحادث، وواصلت رحلتها وحطت في مطار بيروت لاحقاً. وقد وقعت الإصابات لبعض الركاب حينما اقتربت منها المقاتلتان فاضطر قائد الطائرة إلى خفض الارتفاع بصورة مفاجئة.

وفي تسجيل صوتي لإحدى الراكبات قالت: إن "هناك طائرة حربية اقتربت من الطائرة التي كنت على متنها، ما اضطر قبطانها إلى الهبوط المفاجئ بشكل سريع".

وبحسب مقطع فيديو متداول انتابت الركاب حالة من الهلع والخوف الشديد أثناء اعتراض المقاتلة للطائرة الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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