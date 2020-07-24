أمرت الصين الجمعة بغلق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينغدو الكبيرة بجنوب غرب البلاد، بعد ثلاثة أيام من أمر واشنطن المفاجئ بغلق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في شينغدو".

وأضاف البيان أن هذا القرار يشكل "رداً شرعياً وضرورياً على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة"، وأكدت أن "الوزارة قدمت أيضاً متطلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".

ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لغلق الممثلية، في حين أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القنصلية الصينية في مدينة هيوستن 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين.

وإلى جانب السفارة في بكين لدى الولايات المتحدة خمس قنصليات في مدن صينية، وهي كانتون وشنغهاي وشينيانغ وشينغدو ووهان، وكذلك في هونغ كونغ.

وتغطي قنصلية شينغدو التي فتحت في 1985 كل جنوب غرب الصين وخصوصاً منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي. ويعمل في هذه البعثة بحسب موقعها الإلكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفاً محلياً.

وفي الأشهر الماضية تبنت إدارة ترمب لهجة شديدة حيال الصين، متهمة إياها بالتستر على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في وسط البلاد نهاية عام 2019.

وفي ظل هذا التصعيد بين البلدين حذرت الصين طلابها الذين يدرسون في الولايات المتحدة، ويزيد عددهم على 300 ألف، من التعرض "لاستجوابات تعسفية".