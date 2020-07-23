سياسة
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تشليك: على ماكرون تصحيح مسار فرنسا وعدم الانشغال بتركيا
قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تصحيح مسار فرنسا بدلاً من الانشغال بتركيا"، بعد تصريحات للأخير طالب فيها بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا" و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط" في إشارة إلى تركيا.
تشليك: على ماكرون تصحيح مسار فرنسا وعدم الانشغال بتركيا
أشار تشليك إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أخبر ماكرون مراراً وتكراراً عن الحقيقة في سوريا وليبيا وقبرص وشرق المتوسط / AA
23 يوليو 2020

انتقد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشليك، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي استهدف بها بلاده، وقال: "يجب عليه تصحيح مسار فرنسا بدلاً من الانشغال بتركيا".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها تشليك في تويتر، الخميس، رداً على مطالبة ماكرون بفرض عقوبات ضد تركيا بذريعة انتهاكها المجال البحري في شرق المتوسط.

وأشار تشليك إلى أن كل القضايا التي تدخل فيها ماكرون أخذت منحنى غير قانوني، ولفت إلى وقوف ماكرون في المكان الخاطئ لدعم الأنشطة غير العادلة وغير القانونية لإدارة قبرص الجنوبية.

وقال تشليك: "إنه (ماكرون) يرتكب في شرق المتوسط الخطأ الذي ارتكبه في ليبيا. في وقت قريب ادّعى أن سفينة حربية تركية تحرشت بسفينة فرنسية، وتم دحض مزاعمه".

وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أخبر ماكرون مراراً وتكراراً عن الحقيقة في سوريا وليبيا وقبرص وشرق المتوسط، وتابع: "في كل مرة تم إثبات صحة ما قاله رئيسنا وخطأ أقوال ماكرون".

واختتم بالقول: "ماكرون الذي يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا هو أكبر مؤيد للمتهمين (حفتر) الذين يقفون وراء المقابر الجماعية في ليبيا. يجب على ماكرون تصحيح مسار فرنسا بدلاً من الانشغال بتركيا".

وفي وقت سابق الخميس، طالب ماكرون بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط" في إشارة إلى تركيا.

وأضاف ماكرون لدى استقباله زعيم إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسيادس في قصر الإليزيه أنه "سيكون خطأ جسيماً ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصاً تركيا" على حد زعمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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