أودى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة ما لا يقل عن 627,307 شخص في العالم منذ أن أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهوره في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسُجِّلت أكثر من 15,253,270 إصابة مثبتة في 196 بلداً ومنطقة، تعافى منها 8,535,200 على الأقل.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 1 43,190 وفاة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، تليها البرازيل (82,771 وفاة) ثم بريطانيا (45,501) والمكسيك (41,190) وإيطاليا (35,082).

أكثر من 3 ملايين إصابة في أوروبا

تخطت حصيلة الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوروبا 3 ملايين إصابة، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، فيما بلغ عدد الوفيات في القارة 206,714، وفق تعداد أجرته الخميس، وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية.

إلا أن الأعداد المعلنة لا تعكس إلا جزءاً من حصيلة الإصابات الحقيقية، إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الإصابة إلا للحالات الأخطر، كما أن بعض الدول تستخدم الفحوص حصراً لتتبع مخالطي المصابين، فيما لا تملك العديد من الدول الفقيرة سوى قدرات محدودة على صعيد كشف الإصابات.

دخل أساسي مؤقت

أوصى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير، بمنح دخل أساسي مؤقت لحوالى 3 مليارات شخص من الأكثر فقراً في العالم، للمساعدة في إبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورأت الهيئة الأممية أن تخصيص حوالى 199 مليار دولار في الشهر من شأنه "توفير دخل أساسي مضمون لمدة ستة أشهر لـ2,7 مليار شخص يعيشون دون خط الفقر أو بالكاد فوقه، في 132 بلداً نامياً".

وشددت على أنه "من المُلح إقرار هذا الإجراء" لأن الوباء "بات ينتشر بوتيرة تزيد عن 1,5 مليون إصابة جديدة أسبوعياً، وخصوصاً في الدول النامية حيث يعيش سبعة عمال من أصل عشرة بفضل الأسواق غير الرسمية ولا يمكنهم كسب المال إن لزموا منازلهم".

زيادة كبيرة في عدد الوفيات في جنوب إفريقيا

سجلت جنوب إفريقيا ارتفاعاً بحوالى 60% في عدد الوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، ما جعل المختصين يرجِّحون أن يكون عدد الوفيات جراء كورونا أعلى بكثير في الواقع من الأرقام الرسمية.

وجنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضرراً في القارة الإفريقية من الوباء، مع تسجيل 394,948 إصابة معلنة من بينها 5,940 وفاة.

مسرح شكسبير مهدد

حذّر تقرير برلماني صدر الخميس، من أن مسارح بريطانية عدة في مقدمتها مسرح شكسبير غلوبن باتت مهددة بالإغلاق جرّاء الوباء وتأخر المساعدة الحكومية.

وجاء في التقرير الصادر عن مفوضية القطاع الرقمي والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم أن قطاع الثقافة يواجه "خطراً على وجوده بسبب كوفيد-19 وحالة عدم اليقين المتواصلة التي ترافقه".