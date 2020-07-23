سياسة
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الخبراء الأتراك يواصلون تفكيك ألغام حفتر والجيش الليبي يدمر منها 4 أطنان
دمر الجيش الليبي 4 أطنان من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيات الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس، فيما تواصل فرق من القوات المسلحة التركية عمليات نزع وتفكيك الألغام والمتفجرات في المناطق المأهولة بالمدنيين.
الخبراء الأتراك يواصلون تفكيك ألغام حفتر والجيش الليبي يدمر منها 4 أطنان
المتفجرات والألغام تم جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس، بعد تحريرها من مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة / AA
23 يوليو 2020

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تدمير 4 أطنان من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيات الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان مرفق بمقطع مصور، نشره حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي.

وأفاد بيان، مرفق بمقطع مصور، نشرته عملية "بركان الغضب"، أنه "تم تفجير 4 أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام التي جمعتها وأتلفتها الأربعاء سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب".

وأوضح البيان أن تلك المتفجرات "جرى جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس، بعد تحريرها من مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة".

ويظهر المقطع المصور تفجير ألغام في منطقة نائية وتصاعد أدخنة كثيفة جراء تدميرها.

وفي وقت سابق الخميس، دمرت فرق إزالة الألغام التابعة للجيش الليبي 10 أطنان من المتفجرات التي زرعتها مليشيات حفتر، جنوب طرابلس.

وقال المسؤول في مديرية الهندسة العسكرية اللواء مفتاح الهراري، في بيان، إن الألغام التي جرى تدميرها، تم جمعها من المناطق السكنية مثل الحيرة وصلاح الدين وعين زارة والمشروع ووادي ربيع.

من جهتها، تواصل فرق من القوات المسلحة التركية، عمليات نزع وتفكيك الألغام والمتفجرت التي زرعتها مليشيات حفتر في المناطق المأهولة بالمدنيين في ليبيا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، أن عمليات نزع وتفكيك الألغام والمتفجرات، تجري بإشراف فرق عسكرية تركية مختصة في هذا المجال.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصاً وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر في منازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، وقالت إن "52 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات في الجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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