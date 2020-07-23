قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن النجاحات التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب، أظهرت قوتها ومهارات جيشها.

جاء ذلك في الرسالة التي دونها بدفتر الزائرين خلال زيارته، برفقة أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في الرسالة: "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع عام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا".

وتابع: "الإنجازات التاريخية التي حققناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا".

وأردف: "القوات المسلحة التركية مستمرة في ضمان أمن البلاد، بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها".

اجتماع مجلس الشورى العسكري

وفي السياق ذاته جرى في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، ظهر الخميس، اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى برئاسة الرئيس أردوغان.

وانطلق الاجتماع في الساعة 12.15 في المجمع الرئاسي، عقب الزيارة التي أجراها أردوغان برفقة أعضاء المجلس لضريح أتاتورك واستمر 45 دقيقة.

وإلى جانب الرئيس أردوغان شارك في الاجتماع نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير العدل عبد الحميد كول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير التعليم ضياء سلجوق.

كما شارك في الاجتماع أيضاً رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز.