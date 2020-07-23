قال والي إسطنبول علي يرليقايا إن الاستعدادات لإقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا غداً، بعد 86 عاماً من تحويله إلى متحف، جارية على قدم وساق.

وأضاف في تصريح صحفي أدلى به في أثناء تفقده الاستعدادات في باحة جامع آيا صوفيا، أن الجامع يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم.

وأشار يرليقايا إلى أن جامع آيا صوفيا، الذي يعد رمزاً لفتح إسطنبول (29 مايو/ أيَّار 1453)، سيفتتح للعبادة غداً، إذ ستقام أول صلاة جمعة فيه بعد 86 عاماً من تحويله إلى متحف.

وقال: "الكل يريد المشاركة في افتتاح آيا صوفيا. هناك اهتمام كبير. لقد قمنا باستعداداتنا لإدارة هذا الملتقى بطريقة تناسب القيمة الرمزية للحدث".

كما أشاد يرليقايا بجهود ومناقب السلطان محمد الفاتح (الثاني) وجنوده، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل المحافظة على آيا صوفيا صرحاً يمثل الإنسانية جمعاء.

وأوضح الوالي أنه في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، تم تحديد خمسة أماكن مفتوحة لاستقبال المشاركين، اثنان للنساء وثلاثة للرجال، حيث سيكون بإمكان الرجال الصلاة في باحة آيا صوفيا، وساحة السلطان أحمد، وعلى امتداد شارع الباسيليكا، في حين تم تخصيص حديقة محمد عاكف والمنطقة المجاورة لضريح السلطان أحمد للنساء.

ولفت يرليقايا إلى أن دخول الضيوف والمشاركين إلى المناطق سابقة الذكر والتي سيتم أداء صلاة الجمعة فيها يبدأ اعتباراً من الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة، راجياً من المشاركين إحضار كماماتهم، وسجادات الصلاة، والتحلي بالصبر والإيثار.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وبعده بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يومياً في المسجد بانتظام اعتباراً من الجمعة المقبل.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم مدة 481 سنة مسجداً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.