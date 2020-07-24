سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 24 يوليو/تموز 2020
أول صلاة جمعة تقام في آيا صوفيا منذ 86 عاماً / AP
24 يوليو 2020

أهم الأحداث:

آيا صوفيا يشهد أوّل صلاة جمعة منذ 86 عاماً، والرئيس التركي يقول إن نجاحات تركيا في سوريا وليبيا والمنطقة أظهرت قوتها ومهارات جيشها.

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      آيا صوفيا يشهد أوّل صلاة جمعة منذ 86 عاماً

      أزاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الستار عن لوحة جامع آيا صوفيا، كُتب عليها "جامع آيا صوفيا الكبير". [TRT عربي]

      جاء ذلك خلال تفقد الرئيس أردوغان الجامع، في زيارة تعد الثانية خلال 4 أيام، قبل فتحه أمام المصلين للعبادة مع صلاة الجمعة غداً. [TRT عربي]

      واستمع أردوغان لمعلومات حول التحضيرات النهائية في الجامع، من وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا. [TRT عربي]

      أردوغان: نجاحات تركيا في سوريا وليبيا والمنطقة أظهرت قوتها ومهارات جيشها

        قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن النجاحات التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب أظهرت قوتها ومهارات جيشها. [الأناضول]

        جاء ذلك في الرسالة التي دونها بدفتر الزائرين خلال زيارته، برفقة أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط العاصمة أنقرة. [الأناضول]

        وقال أردوغان في الرسالة: "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع عام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا". وتابع: "الإنجازات التاريخية التي حققناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا". [الأناضول]

        وأردف: "القوات المسلحة التركية مستمرة في ضمان أمن البلاد، بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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