سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن ينعت ترمب بـ"العنصري" ويصف تعامله على أساس لون البشرة بـ"المقزز"
وصف جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، بأنه أول عنصري يصبح رئيساً للولايات المتحدة، وقال: إنه "لأمر مقزز للغاية أن ترمب يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاؤوا".
بايدن ينعت ترمب بـ"العنصري" ويصف تعامله على أساس لون البشرة بـ"المقزز"
جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية ونائب الرئيس الأمريكي السابق يتحدث في مؤتمر انتخابي في نيوكاسل / Reuters
23 يوليو 2020

نعت جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب الأربعاء بأنه أول عنصري يصبح رئيساً للولايات المتحدة، في تصريحات استهجنتها بسرعة حملة ترمب الذي يسعى لفترة ولاية ثانية.

وقال بايدن: إنه "لأمر مقزز للغاية أن ترمب يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاؤوا".

وأضاف: "لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط، لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري، ولم يفعله رئيس ديمقراطي، لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب. وهو أول من قام بذلك".

وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترمب، واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود"، وقالت إن ترمب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".

وامتلك عدد من الرؤساء الأمريكيين عبيداً أو أيدوا سياسات منها قمع الأمريكيين الأصليين وعزل الأمريكيين السود. وقالت جامعة برينستون الشهر الماضي إنها حذفت اسم الرئيس السابق وودرو ويلسون من الجامعة، استناداً إلى تفكيره وسياساته العنصرية.

وأصبحت العنصرية قضية رئيسية مع اشتعال الاحتجاجات بسبب مقتل أمريكيين سود عزل على أيدي الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود لقي حتفه عندما جثا ضابط أبيض في منيابوليس بركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us