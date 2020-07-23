سياسة
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ألطون: تركيا قادرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا.
ألطون: تركيا قادرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا / AA
23 يوليو 2020

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الأربعاء، علّق فيها على اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي عُقد في وقت سابق اليوم، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ألطون في هذا السياق: "تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية YPG /PKK، وداعش، وكولن".

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي تارة وللتدخل العسكري تارة أخرى.

وأكد ألطون استحالة نجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة والمتوسط من دون موافقة تركيا.

وتابع قائلاً: "البشرية بحاجة للسلام والرخاء أكثر من أي وقت مضى، وتركيا ستستمر في لعب دور المظلة لكافة المظلومين في العالم".

وأشار إلى أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان عازمة على سحق محاور الشر في المنطقة.

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي تناول اليوم كل المسائل التي تخص المنطقة، من سوريا إلى ليبيا وأذربيجان وشرق المتوسط والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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