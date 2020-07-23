سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 23 يوليو/تموز 2020
مجلس الأمن القومي التركي يؤكّد استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي بعد اجتماع عقده الأربعاء / AA
23 يوليو 2020

أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان، وحركة النهضة التونسية تتهم الحزب "الدستوري الحر" بالتمهيد لمصر والإمارات للانقلاب على الدولة التونسية.

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    "الأمن القومي التركي": نقف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان

      أكّد مجلس الأمن القومي التركي استمرار أنقرة في "الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان". [TRT عربي]

      وشدّد المجلس في بيان بعد اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي. [الأناضول]

      ولفت البيان إلى تصميم أنقرة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط، مضيفاً: "لن نسمح بأي مبادرة يمكن أن تُلحِق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص". [TRT عربي]

      النهضة: "الدستوري الحر" يمهد لمصر والإمارات الانقلاب على الدولة التونسية

        اتّهم نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (54 نائباً من 217) الأربعاء، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونوابها، بأنهم يمهدون الطريق لقوى خارجية على رأسها الإمارات ومصر، للانقلاب على "الدولة التونسية المنتخبة". [TRT عربي]

        وأعلنت عبير موسي في وقت سابق من الأربعاء، اتخاذ قرار بتغيير مكان اعتصام كتلتها من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة إلى أمام مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة). [TRT عربي]

        وقال البحيري في تصريحات لوكالة الأناضول: إن "كتلة عبير موسي (16 نائباً) مصرّة على خيار الاعتداء على مؤسسات الدولة واقتحام مقراتها بالقوة والعنف، وتعطيل عمل البرلمان وتهديد وثائقه ووثائق رئيس الديوان التي تهم الأمن القومي". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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