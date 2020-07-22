أكّد مجلس الأمن القومي التركي استمرار أنقرة في "الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان".

وشدّد المجلس في بيان بعد اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي.

ولفت البيان إلى تصميم أنقرة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط، مضيفاً: "لن نسمح بأي مبادرة يمكن أن تُلحِق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص".

على صعيدٍ آخر أدان المجلس بشدةٍ في بيانه "السلوك العدواني لأرمينيا التي تحتلّ أراضي أذرية منذ سنوات طويلة".

ودعا المجلس أرمينيا إلى "التخلي عن مواقفها العدوانية والانسحاب من الأراضي الأذرية التي تحتلها".

وفي وقت سابقٍ الأربعاء، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، لبحث عدد من القضايا على رأسها الوضع الراهن في ليبيا والتطورات في الشرق المتوسط.