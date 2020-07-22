سياسة
2 دقيقة قراءة
"الأمن القومي التركي": نقف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان
أكّد مجلس الأمن القومي التركي في بيانٍ أصدره الأربعاء، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، استمرار أنقرة في "الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان"، لافتاً إلى أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب القانون الدولي.
"الأمن القومي التركي": نقف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان
مجلس الأمن القومي التركي يؤكّد استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي بعد اجتماع عقده الأربعاء / AA
22 يوليو 2020

أكّد مجلس الأمن القومي التركي استمرار أنقرة في "الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان".

وشدّد المجلس في بيان بعد اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي.

ولفت البيان إلى تصميم أنقرة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط، مضيفاً: "لن نسمح بأي مبادرة يمكن أن تُلحِق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص".

على صعيدٍ آخر أدان المجلس بشدةٍ في بيانه "السلوك العدواني لأرمينيا التي تحتلّ أراضي أذرية منذ سنوات طويلة".

ودعا المجلس أرمينيا إلى "التخلي عن مواقفها العدوانية والانسحاب من الأراضي الأذرية التي تحتلها".

وفي وقت سابقٍ الأربعاء، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، لبحث عدد من القضايا على رأسها الوضع الراهن في ليبيا والتطورات في الشرق المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us