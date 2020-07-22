أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزارة المالية الأربعاء، بتخصيص نحو مليار دولار أمريكي إضافية إلى ميزانية وزارة الدفاع، لإقامة مشاريع كبيرة على رأسها جدار حول قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه إلى وكالة الأناضول، إن نتنياهو "عقد مباحثات حول ميزانية الدفاع بحضور وزير الدفاع بيني غانتس ووزير المالية إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شابات، والمديرين العامّين للوزارات المعنية ومسؤولين كبار آخرين".

وأضاف: "أوعز رئيس الوزراء إلى وزارة المالية والأجهزة الأمنية وهيئة الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء، بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل (الدولار = 3.43 شيكل) إلى ميزانية الدفاع، وذلك من أجل تمويل أنشطة الجيش وإقامة الحاجز الأمني على الحدود مع قطاع غزة، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير".

وكانت إسرائيل أعلنت في عام 2019 الشروع في إقامة جدار خرساني فوق وتحت الأرض، حول الحدود البرية لقطاع غزة بطول 60 كيلومتراً بتكلفة 833 مليون دولار.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن إسرائيل لم تُقِرّ "ميزانية" سنوية منذ عامين، "بسبب الانتخابات المتلاحقة منذ شهر أبريل/نيسان 2019"، مضيفة "تُتخذ القرارات بشأن الاعتمادات شهرياً بناءً على ميزانية عام 2018".

وبين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس خلاف حول الميزانية، ففي حين يطرح نتنياهو اعتماد ميزانية لعام واحد، يطرح غانتس إقرار ميزانية لعامين.

وينبغي حسم هذا الخلاف حتى منتصف شهر أغسطس/آب المقبل، وإلا فسيعلن الكنيست عن حلّ نفسه، ويُحدَّد موعد للانتخابات.