قررت الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق البعثة الدبلوماسية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بعد تلقيها معلومات عن إتلاف البعثة وثائق خارج مبنى القنصلية.

وحسب التقارير الواردة في الصحافة المحلية، فقد وصلت قوات من الشرطة ورجال الإطفاء إلى المنطقة بعد تلقي بلاغ من شهود عيان حول إحراق وثائق في علب معدنية مفتوحة خارج مبنى القنصلية.

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات: قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ واتهامات بالتجسس ووضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ.

وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن القنصلية الصينية في هيوستن أغلقت "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة".

وأكدت المتحدثة مورغان أورتاغوس على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن تنص اتفاقية فيينا على أن "على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد"، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.

وتابعت "أمرنا بإغلاق قنصلية جمهورية الصين الشعبية في هيوستن بهدف حماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة".

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات: قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ واتهامات بالتجسس ووضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ (شمال غرب).

وأكدت المتحدثة أيضاً في تصريح للصحافة "لن تتسامح الولايات المتحدة مع الانتهاكات لسيادتنا وترهيب شعبنا من جانب الصين، كما لم نتسامح مع الممارسات التجارية غير العادلة، وسرقة وظائف الأمريكيين والتصرفات السافرة الأخرى".

قالت الصين اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن، في خطوة قالت بكين إنها تدينها بشدة مهددة بالرد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة أمهلت الجانب الصيني ثلاثة أيام لإغلاق القنصلية بهيوستن في ولاية تكساس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة صحفية يومية "الإغلاق من جانب واحد للقنصلية العامة الصينية في هيوستن خلال فترة زمنية قصيرة يعد تصعيداً غير مسبوق في تصرفات (واشنطن) المناهضة للصين في الفترة الأخيرة".

وأضاف أن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية لكنه لم يرد على تقارير وردت في وسائل إعلام محلية في هيوستن مساء الثلاثاء بأنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية.

وقال مصدر إن الصين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان.

وأفاد مسؤولون في الشرطة للصحافة المحلية، أن الفرق أمرت بإخلاء القنصلية العامة في تاريخ أقصاه الساعة 16:00 من يوم 24 يوليو/تموز الجاري.