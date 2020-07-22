حذرت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة اليمنية، الثلاثاء، التحالف السعودي الإماراتي من تحريك ما أسمته بـ"أدواته"، في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لنشر الفوضى بالمحافظة، وشددت على أنها لن تسمح بتكرار سيناريو انقلاب سقطرى.

جاء ذلك بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الترتيب لما وصفه بـ"فعالية الزحف" إلى الغيظة، عاصمة المهرة، السبت القادم، ضمن برنامج تصعيدي يستهدف الضغط على الحكومة الشرعية.

واعتبرت لجنة اعتصام المهرة، في بيان لها أن المجلس الانتقالي الانفصالي "يسعى من خلال تلك التظاهرة للتصعيد وإحداث فوضى بالمحافظة، والاستيلاء على مؤسسات الدولة الشرعية تكراراً لما حدث في سقطرى".

واتهمت اللجنة التحالف السعودي الإماراتي بالوقوف خلف هذا التصعيد، ولوّحت باستئناف أنشطتها السلمية، ونيتها توجيه دعوة لاستئناف ما أسمته بـ"الهبّة الشعبية" في كل مديريات المحافظات، إذا ما استمر ما أسمته بالاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته في التصعيد".

وتوعدت اللجنة بنقل اعتصامها المفتوح ليكون أمام بوابة مطار الغيظة، حيث توجد القوات السعودية، وأماكن أخرى، لم تفصح عنها، وفقاً للبيان.

وأورد البيان أن "أدوات الاحتلال السعودي الإماراتي تسعى للتصعيد، وإقلاق السكينة العامة من خلال دعوة المجلس الانتقالي إلى ما أسماه فعالية الزحف إلى الغيظة يوم السبت المقبل، لخلق فوضى وخلط الأوراق واستغلال غياب محافظ المحافظة، بنية مبيتة لتمرير فعالياتهم ومخططاتهم".

وكشف البيان أن السعودية استدعت محافظ المهرة، محمد علي ياسر، إلى الرياض، بالتزامن مع انعقاد اجتماع موسع في المهرة اليوم الثلاثاء، لإجراء حوارات ومناقشات بين كل الأطياف السياسية والقبلية والاجتماعية، للخروج بوثيقة شرف تحفظ للمهرة أمنها واستقرارها.

واعتبرت لجنة اعتصام المهرة أن دعوة الانفصاليين للتظاهرة، واستغلال غياب المحافظ بعد استدعائه للرياض، يشيران إلى "نوايا مبيّتة لتمرير مخططاتهم"، كون المحافظ ياسر يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية.

وكانت ما تسمى بـ"لجنة الحشد" التابعة للانفصاليين المدعومين إماراتياً، قد ذكرت في بيان صحافي، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ناقشت الترتيبات اللازمة لحشد الجماهير من مديريات المهرة كافة للمشاركة في تظاهرة السبت بمدينة الغيظة، عاصمة المحافظة.

وأوردت اللجنة، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، أن الهدف من التظاهرة هو "توصيل رسالة للداخل والخارج، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الممثل الشرعي لشعب الجنوب".

وكان المجلس الانتقالي قد حشد الآلاف من أنصاره، السبت الماضي، إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت النفطية، وذلك بهدف استغلال الشارع كورقة جديدة لابتزاز الحكومة الشرعية، والحصول على مكاسب أكبر من اتفاق الرياض، حسب مراقبين.

وتجمدت مشاورات اتفاق الرياض بين الشرعية والانفصاليين عند تشكيل الحكومة المرتقبة، حيث يصر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على الاستئثار بجميع الحقائب الـ12 المخصصة للمحافظات الجنوبية، باعتباره الممثل الوحيد، فيما تصر الشرعية على إدراج مكونات أخرى مثل "الائتلاف الجنوبي" و"مؤتمر حضرموت" و"اعتصام المهرة".