تستشرف الأمة الإسلامية عيد الأضحى المبارك هذا العام في وقت يصارع فيه العالم جائحة فيروس كورونا، الذي سبق وأطفأ ألوان البهجة التي تصاحب عيد الفطر قبل نحو ثلاثة أشهر حين كان عندنا "لا" كبيرة للتسوق، و"نعم" للمكوث في المنزل.

تلك المناسبة التي تنتظرها السيدات -بمختلف سنّهن- بشغف لاقتناء أزيائهن التي تستهويهن من خلال ما يتابعنه من صيحات الموضة والأزياء، تأتي متزامنة مع فصل الصيف الذي يعكس بدوره رونقه على ألوان وخامات الملابس خصوصاً النسائية.

ولم تكن إجراءات الحجر المنزلي وإغلاق معظم مراكز التسوق عائقاً لشراء الملابس والمقتنيات في ظل وجود الإنترنت وانتشار المتاجر الإلكترونية التي امتلأت بالموديلات الجديدة، بل كانت عروض الخصومات وخدمة التوصيل وتسهيل خيارات الدفع مشجعاً قوياً للشراء.

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نستعرض في هذا المقال أبرز صيحات الموضة لموسم صيف 2020، ويتناول الألوان والأقمشة، وموديلات الملابس، والأحذية والشنط التي اتجهت إليها دور الأزياء العالمية عامة والأسواق المحلية بخاصة.

6ألوانتسيطرعلىموضةعيدالأضحى

أولا: الأبيض. لون يبعث الراحة؛ تنسيقه لا يحتاج إلى جهد، وإضافة الكماليات إليه تتم بكل سهولة مع الانتباه لملاءمته شكل الجسم ولون البشرة.

ثانيا: الفستقي (إحدى درجات الأخضر الفاتح): من أكثر الألوان التي تحظى برواج كبير هذا الموسم، ومن المحتمل أن يستمر لخريف 2020. ويعكس اللون راحة كبيرة لمرتديه، وإدخاله في الإطلالة يعني كثيراً من الحيوية وروح الشباب. أما تنسيقه فيحتاج إلى كثير من العناية. ويأتي مع ألوان عدة منها (البيبي بينك، الموف البارد، الكحلي، الجينز، الأبيض، البيج).

ثالثا: الأخضرالصريح. له انتعاش وجاذبية تخطف الأنظار، ومن الألوان التي لا تغيب عن ساحة الموضة، ويحضر بقوة هذا الموسم. ومن الأجدر محاولة اقتناء قطعة من هذا اللون. تنسيقه مع ألوان النود والأبيض والبيج جميل جداً ويناسب فصل الصيف، وأكثر الألوان التي تُظهِره هو اللون الأبيض.

رابعا: البنفسجي. خصوصاً البارد منه (الباستيل) لون يتربع على عرش ألوان الموضة، وحظي باهتمام كثير من المشاهير وعارضات الأزياء (الفاشيونيستس).

له تنسيقات مختلفة، ويليق به (الأبيض، الزهر، الفستقي، الرمادي، البيج، الفضي). ومن يتمتع بالجرأة فيمكنه تنسيقه مع (درجات الباستيل من لون الأصفر والأخضر).

خامسا: الأزرقو babyblue: بجميع درجاته أقوى ألوان الموضة عالمياً، فهو يتميز بسهولة تنسيقه ويناسب جميع ألوان البشرة مع مراعاة اختلاف درجاته، ارتداه كثير من المشاهير، ومن المحتمل أن يستمر هذا اللون بقوة حتى شتاء هذا العام.

سادسا: ألوانأخرىرائجةمنهاالبرتقاليوالأصفر. جميعها ألوان تبعث الراحة للنفس إذا ما نُسقت تنسيقاً صحيحاً.

الموديلات العشرةالأكثررواجاً

أولا: الكارديجان. يناسب جميع الأجسام ويعطي تنسيق الملابس جمالاً، كما أنه يسهل تنسيقه واستغلاله في إطلالات مختلفة.

ثانيا: بدلةنسائيةذاتلونواحد. من أكثر الموديلات رواجاً البدلات المكونة من جاكيت وبنطلون من نفس الخامة واللون. وأصبح تنسيقها الرائج بإطلالة كاجوال أو رسمية يناسب كثيراً من الأوقات والمناسبات.

ثالثا: العباءاتالملونة. مفتوحةً كانت أو مغلقة، وهي ذات رواج كبير ومتميز بألوان الموسم. سهلة التنسيق مع فستان سادة أسفل العباءة أو بنطلون وقميص مع حذاء ذي كعب وكروس أنيق.

رابعا: فساتينمنقوشة ذات ألوان حيوية وطبعات مختلفة، يغلب عليها قماش الساتان أو الشيفون. تنسيقها لا يحتاج إلى جهد، فالألوان الكثيرة تعطي خيارات عدة لتنسيق الكماليات معها.

خامسا: البنطلوناتالاستريت. كانت وما زالت محتفظة بمكانتها هذا العام. من مميزاتها أنها تناسب جميع الأجسام بخاصة صاحبات الجسم الممتلئ من أسفل.

سادسا. الجمبسوت. أحد الموديلات الرائجة في الأسواق العالمية والمحلية وأصبحت قطعة لا غنى عنها، ومنها موديلات واسعة تناسب المحجبات على وجه الخصوص، وموديلات للسهرات والإطلالات اليومية البسيطة، يمكن تنسيقه في حال كان يُبرِز تفاصيل الجسم مع عباءة مفتوحة أو جاكيت قصير.

سابعا: الأقمصةوالتيشيرتاتذاتالطبقاتالمتعددةمنأسفل. كانت رائجة منذ عام، وما زالت حتى هذا الموسم، مع أخذ شكل وحجم الجسم وكيفية تنسيقها من حيث اللون والقطع الأساسية والكماليات بعين الاعتبار.

ثامنا: القميص والتيشيرت الأبيض: قطعتان أساسيتان يُستحسن وجودهما عند كل فتاة، فهي عملية تناسب جميع الأوقات، كما أن خيارات تنسيقها متنوعة.

تاسعا: البلايزرالملون. من أهمّ القطع في خزانتك، لا سيما إذا كان من الألوان الحيادية. يمكن تنسيقه واستغلاله بأكثر من إطلالة مع جمبسوت، أو فستان أو بنطلونات جينز أو رسمية، أو تنورة وتيشيرت.

عاشرا: التنورة. تميل النساء بطبعهن إلى ما يُبرِز أنوثتهن، وتُعتبر التنورة الخيار الأمثل لإطلالة عصرية بشكل أنيق ومميز، مع مراعاة أن لكل شكلِ جسمٍ ستايل تنورة يناسبه، لذلك فاختيارها يتطلب عناية.

أشهر الموديلات (تنورة بشكل A، تنورة بليسيه [الكسرات]، تنورة مستقيمة).

أما عن خاماتها فمنها الساتان والشيفون والكتان.

أشهر3أنواعمنالأقمشةتناسبموسمالصيف

أولا: الكتان. يُعتبر من الأقمشة الشائعة جداً، ويتمتع بخامته وإكسابه مظهراً خاصاً لمرتديه. يتميز بأنه لا يتمدد، بالإضافة إلى كونه ناعماً على الجسد.

يحتاج إلى الكَيّ باستمرار لأنه ينكمش كثيراً، بخاصّة بعد الغسل.

ثانيا: الشيفون. من الأقمشة الشفافة، وهو مادة مصنعة أساساً من الحرير، ناعمة ذات انسيابية عالية.

ألوان هذه الأقمشة بدرجات عدة، وتُستخدم بكثرة في الفساتين والتنانير وغيرها.

ثالثا: الساتان. من أشهر الأقمشة لهذا الموسم، وهو مصنوع في الأصل من الحرير، كما يُعَدّ من أنعم أنواع الأقمشة، ويتمتّع ببريق يُضفي أناقته على من ترتديه.

أحدثموديلاتالأحذيةالمنطلقةمنخطوطالموضةالعالمية

أولا: الأحذيةالشفافة: طغى الموديل من قبل، ولكنه يشكّل الصيحة الأولى هذا الموسم بتصاميم مختلفة سواء بكعب أو مسطحة.

ثانيا: الأحذيةذاتالمقدمةالمربعة. السليبر ذات الاستايل المربع من الأمام.

أحدثموديلاتالشنط

أولا: شنطالكروس. من القطع الأساسية التي اتجهت إليها الفتيات وهي قادرة على تغيير الإطلالة بشكل كبير وتأتي بموديلات متنوعة، أهم ما يميزها صغر حجمها بالنسبة لأنواع أخرى، تصاميمها وألوانها تناسب خروجات الكاجوال والرسمية.

ثانيا: شنطالكلاتش. نالت إعجاب عدد من المشاهير، وأخذت هذه الموضة مكانتها في أوائل القرن العشرين ، وعادت إلينا هذا الموسم بألوان وتصاميم عصرية تحاكي الأذواق المختلفة.

ثالثا: شنطالكتفذاتالحبالالقصيرة. تأتي بأحجام صغيرة إلى متوسطة وأهم ما يميزها أن ارتدائها يتم فقط على الكتف لصغر طول الحزام.

ختاماً، الموضة هي عالم متطور ومتغير بشكل مستمر، لا يتوجب ملاحقتها بالقدر الذي يوجب علينا أخد ما يناسب شكل الجسم وشخصية مرتديه.