سياسة
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العاهل السعودي يترأس اجتماع مجلس الوزراء من المستشفى
ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء السعودي جلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي من مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وأكدت مصادر مقربة من الملك استقرار وضعه الصحي بعد دخوله المشفى بسبب التهاب في المرارة.
العاهل السعودي يترأس اجتماع مجلس الوزراء من المستشفى
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
22 يوليو 2020

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي من مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وكان العاهل السعودي (84 عاماً) قد دخل المستشفى الاثنين بسبب التهاب في المرارة وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. وأفادت ثلاثة مصادر سعودية بأن الحالة الصحية للملك سلمان مستقرة.

وبث التلفزيون السعودي لقطات من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان. وفي اللقطات التي لم تكن مصحوبة بصوت يمكن رؤية العاهل السعودي جالساً إلى طاولة يطالع وثائق.

وقالت ثلاثة مصادر سعودية مطلعة لرويترز رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء الاثنين والثلاثاء، إن الملك "بخير". وأفاد مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه بأنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان الاثنين وكان "هادئاً" وبأنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن الاثنين.

وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائداً إلى الرياض الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعاً كان مخططاً له مع وفد عراقي زائر.

وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

وكان آخر ظهور علني للملك سلمان في 19 مارس/آذار حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صوراً وتسجيلات مصورة للملك وهو يرأس اجتماعات أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت. كما نشر الإعلام صوراً لولي العهد وهو يحضر هذه الاجتماعات عبر الإنترنت.

وقضى خادم الحرمين الشريفين أكثر من عامين ونصف العام ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء من يونيو/حزيران 2012 قبل أن يتولى الحكم عام 2015. وعمل أيضاً حاكماً لمنطقة الرياض أكثر من 50 عاماً.

وعين نجله الأمير محمد ولياً للعهد عام 2017 بعد الإطاحة بشاغل المنصب حينها الأمير محمد بن نايف.

ويعد الأمير محمد بن سلمان (34 عاماً) الحاكم الفعلي للبلاد وأدخل سلسلة من الإصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط.

وصاحبت إصلاحات ولي العهد حملة على شخصيات كبيرة في العائلة المالكة ورجال أعمال لاتهامات بالفساد، وحرب باهظة الكلفة في اليمن مما أثار قلق حلفاء غربيين ومستثمرين.

وتلقت مكانة ولي العهد ضربة أيضاً بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 بأيدي رجال أمن سعوديين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الأمير محمد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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