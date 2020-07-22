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أردوغان يقول إن بلاده دحرت الانقلابيين في ليبيا وستنتزع حقوقها دون تَعدٍّ على الآخرين، وإثيوبيا تعلن إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.

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أردوغان: دحرنا الانقلابيين في ليبيا.. وسننتزع حقوقنا دون تَعدٍّ على الآخرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون تَعدٍّ على الآخرين، بحسب ما جاء في كلمة له الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء حكومة النظام الرئاسي في العامين الماضيين. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "ليس لنا مطامع في أي دولة أخرى، ودافعنا وسندافع دوماً عن المظلومين، وهذا نهجنا الذي سنستمر فيه"، مشيراً إلى أن بلاده تقدم "الدعم لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة".[TRT عربي]

إثيوبيا تعلن إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

أعلنت إثيوبيا الثلاثاء أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل، الذي أثار توتراً كبيراً مع مصر والسودان. [TRT عربي]

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان: إنه "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أن المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة اكتملت". [الأناضول]

من جهته قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر، إن إثيوبيا ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق. [TRT عربي]