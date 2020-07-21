أعلنت إثيوبيا الثلاثاء، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل، الذي أثار توتراً كبيراً مع مصر والسودان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان، إنه "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار، أن المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة اكتملت".

من جهته قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر، إن إثيوبيا ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

وشاركت الدول الثلاث في قمة إفريقية مصغرة الثلاثاء، بعد أن أخفقت في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، في التوصل إلى اتفاق بشأن تدفق المياه من السد.

على صعيد موازٍ قال رئيس وزراء إثيوبيا، إن أديس أبابا والقاهرة والخرطوم اتفقت على إجراء مزيد من المناقشات الفنية بشأن ملء سد النهضة ضمن عملية يقودها الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.