أفادت وزارة الدفاع الأذرية بأن أرمينيا تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار على خط الجبهة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذرية واقف دركاهلي، إن الجيش الأرميني انتهك وقف إطلاق النار في مواقع عدة على خط الجبهة.

وأشار دركاهلي إلى أن الجيش الأذري تمكّن من تحييد أنشطة الجانب الأرميني على الجبهة.

وأضاف أن جنديين من الجيش الأرميني أُصيبا بجروح خطيرة نتيجة "تدابير رادعة" اتخذها الجيش الأذري.

وكانت وزارة الدفاع الأذرية أعلنت صباح الثلاثاء، إسقاط طائرتين أرمينيتين دون طيار، كانتا تنفّذان طلعات رصد للمواقع الأذرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية في 12 يوليو/تموز الجاري، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية على قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأضافت أنها ردّت بالمثل على نيران القوات الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها، وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة، عن مقتل 12 عسكرياً من أذربيجان، وعشرات الجنود الأرمينيين، حسب مصادر أذربيجانية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، وتضمّ إقليم "قره باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.