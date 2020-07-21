سياسة
2 دقيقة قراءة
نيويورك تايمز: بكين تجبر الأويغور على العمل لإنتاج معدات طبية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الثلاثاء، أن معدات طبية تنتجها الصين بينها كمامات كورونا، تُصنَّع من خلال برنامج عمل مثير للجدل يستهدف مسلمي أقلية الأويغور، مشيرة إلى أن البرنامج يضمّ في عضويته 17 شركة تعتمد على العمالة الأويغورية القسرية.
نيويورك تايمز: بكين تجبر الأويغور على العمل لإنتاج معدات طبية
نيويورك تايمز تقول إن بكين تجبر مواطني الأويغور على العمل في تصنيع معدات طبية بينها كمامات كورونا / AA
21 يوليو 2020

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الثلاثاء، أن معدات طبية تنتجها الصين بينها كمامات كورونا، تُصنَّع من خلال برنامج عمل مثير للجدل، يستهدف مسلمي أقلية الأويغور.

وقالت الصحيفة إن البرنامج "يضم في عضويته 17 شركة تعتمد على العمالة الأويغورية التي تُنقل قسراً إلى المصانع وأماكن العمل الأخرى".

وأضافت أنه "رغم أن غالبية المنتجات تُصنَّع للاستهلاك المحلي، فقد عُثِر على شحنة من معدات الحماية الشخصية التي تنتجها إحدى الشركات في ولاية جورجيا الأمريكية".

ولفت التقرير إلى أن ذلك البرنامج الحكومي للعمالة "يُجبِر الأويغور على العمل قسراً"، معتبراً تلك الممارسات "استكمالاً لسياسات الاضطهاد وانتهاك الحقوق التي تتعرض لها أقلية الأويغور في الصين".

ومنذ عام 1949 تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، موطن أقلية الأويغور المسلمة، وتُطلِق عليه اسم "شينجيانغ"، أي الحدود الجديدة.

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية. وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تقدّر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us