كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الثلاثاء، أن معدات طبية تنتجها الصين بينها كمامات كورونا، تُصنَّع من خلال برنامج عمل مثير للجدل، يستهدف مسلمي أقلية الأويغور.

وقالت الصحيفة إن البرنامج "يضم في عضويته 17 شركة تعتمد على العمالة الأويغورية التي تُنقل قسراً إلى المصانع وأماكن العمل الأخرى".

وأضافت أنه "رغم أن غالبية المنتجات تُصنَّع للاستهلاك المحلي، فقد عُثِر على شحنة من معدات الحماية الشخصية التي تنتجها إحدى الشركات في ولاية جورجيا الأمريكية".

ولفت التقرير إلى أن ذلك البرنامج الحكومي للعمالة "يُجبِر الأويغور على العمل قسراً"، معتبراً تلك الممارسات "استكمالاً لسياسات الاضطهاد وانتهاك الحقوق التي تتعرض لها أقلية الأويغور في الصين".

ومنذ عام 1949 تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، موطن أقلية الأويغور المسلمة، وتُطلِق عليه اسم "شينجيانغ"، أي الحدود الجديدة.

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية. وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تقدّر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.