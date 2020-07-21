قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وإن "كل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مُني بالهزيمة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجري كالا أنكورو في العاصمة النيجرية نيامي، عقب اجتماع عقده الجانبان تناولا فيه قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأضاف جاوش أوغلو أن "أولئك الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هُزموا في ساحات القتال، ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا".

وأشار إلى أنه تبادل مع أنكورو جملة من القضايا الإقليمية، بخاصة القضية الليبية، مشدداً على أن الحل الوحيد فيها سياسي.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا طالما أكدت الحل السياسي في ليبيا، قائلاً: "لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد".