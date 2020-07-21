قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون تَعدٍّ على الآخرين، حسب ما جاء في كلمة له الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء حكومة النظام الرئاسي في العامين الماضيين.

وأضاف أردوغان: "ليس لنا مطامع في أي دولة أخرى، ودافعنا وسندافع دوماً عن المظلومين، وهذا نهجنا الذي سنستمر فيه"، مشيراً إلى أن بلاده تقدم "الدعم لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة".

وتابع قائلاً: "دحرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس"، و"نتابع من قُرب بعض التطورات التي حصلت مؤخراً (في ليبيا)، يجب أن لا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة".

وأردف أردوغان: "لا نخضع لإذن أحد سواء في ما يخصّ سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب، واتخذنا خطواتنا في إطار حقوقنا بشرقي المتوسط، ووفق متطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك سنواصل على نفس الشاكلة".

وأشار إلى أنه لا مطامع لبلاده "في أي دولة أخرى، ولكن لن نتنازل عن حقنا في أي مكان"، لافتاً إلى أن "تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينال الشعب السوري حريته".

من جهة أخرى، قال أردوغان: "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفَّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عاماً".

وتابع: "تركيا بفضل النظام الجديد باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية".

وأوضح أردوغان أنه "من خلال توقيعي رئيساً للجمهورية على 64 مرسوماً وألفين و755 قراراً في العامين الماضيين، قدمنا خدماتنا لشعبنا".

وبيّن الرئيس التركي أنه لا مفر من المرور بمخاض في كثير من القطاعات في أثناء تغيير شكل نظام الحكم في البلاد، وأضاف: "منفتحون سياسياً على كل تغيير في نظام حكم البلاد إذا كان أفضل وأجود".

وأردف: "أنشأنا ألفين و805 مدارس ابتدائية ومتوسطة خلال العامين الأخيرين، إلى جانب تعيين 87 ألفاً و681 مدرساً"، وأوضح: "من أصل 2384 خطة عمل، أنهينا 93 في المئة منها حتى في فترة الوباء، وذلك ضمن خطة الـ180 يوماً"، وشدد على أن "تركيا لبّت طلبات 136 بلداً و4 مؤسسات دولية لدعمها بالمستلزمات الطبية".

وحول مكافحة بلاده ضد الإرهاب قال الرئيس التركي: "نفذنا 17 ألف عملية أمنية من أجل مكافحة تنظيم كولن المرتكب لإحدى أكبر الخيانات (محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016) ضد تركيا وشعبها".

وشدد أردوغان: "قضينا على قسم كبير من تشكيلات تنظيم كولن الإرهابي في الوظائف الحكومية وعالم الأعمال".

وأوضح : "نفّذنا خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 234 ألف عملية استهدفت تنظيم PKK الإرهابي في مناطق مختلفة".

وبخصوص نهضة بلاده في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والاتصالات قال أردوغان: "سفينة (أناضولو) الهجومية البرمائية متعددة الأغراض نزلت مياه البحر، وفي الخطوة التالية سنسعى للحصول على سفينة أو اثنتين منها".

وأضاف: "سيُسلَّم القمر الصناعي (توركسات 5A) في الربع الثالث من العام الجاري، وسيُطلَق إلى الفضاء في الربع الأخير"، وكشف عن خطة بلاده لإطلاق القمر الصناعي التركي للاتصالات "توركسات 6A" إلى الفضاء عام 2022، وتابع: "سنطلق القمر الصناعي (توركسات 5B) إلى الفضاء في الربع الثاني من 2021".