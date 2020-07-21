سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان: تأجيل محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى الشهر المقبل
قرر القضاء السوداني تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس/آب المقبل، وفي حال أدين البشير فقد يواجه عقوبات أقصاها الإعدام بموجب المادة 96 من القانون الجنائي بتهمة تقويض النظام الدستوري.
السودان: تأجيل محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى الشهر المقبل
القضاء السوداني يؤجل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989 / Reuters
21 يوليو 2020

أجل القضاء السوداني الثلاثاء محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989إلى 11 أغسطس/آب المقبل.

وبدأت بالعاصمة الخرطوم الجلسة الأولى للمحاكمة في القضية، إذ وصل البشير ومتهمون آخرون إلى مقر المحاكمة في مبنى معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية حي "أركويت"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلافاً لما أثير عن إلزام البشير ارتداء ملابس السجن، دخل الرئيس السابق قاعة المحكمة مرتدياً الزي التقليدي المكون من الجلباب والعمة والشال، قبل أن يتم وضعه وباقي المتهمين في قفص حديدي.

وبدت الجلسة إجرائية، حيث بدأت بتلاوة أسماء المتهمين في القضية، وقال رئيس المحكمة: "لدينا 28 متهماً"، مؤكداً أن "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفاعاته ويعرض قضيته، وستقف على مسافة واحدة من الجميع".

ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم، ورفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن اثنين من المتهمين.

وفي نهاية الجلسة التي تواصلت نحو ساعة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أغسطس/آب المقبل، لاتخاذ تدابير بخصوص مقر المحاكمة.

وقال القاضي: إن "هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 أغسطس القادم".

وخلال الجلسة طالب دفاع البشير بإرجاء المحاكمة بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.

وأبرز المتهمين في القضية هم: عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.

ويحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي "تقويض النظام الدستوري"، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي "الاشتراك في الفعل الجنائي".

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبات أقصاها الإعدام، وتعد هذه المحاكمة "فريدة من نوعها" في العالم العربي، حيث لم يسبق أن مثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت النيابة العامة أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى رأس السلطة.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989 نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.

وفي 21 أغسطس/آب 2019 بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us