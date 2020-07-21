تتصاعد التطورات السياسية والميدانية في ليبيا خلال الساعات الأخيرة، وسط ترقب لما ستصل إليه الأمور على الأرض، في ظل تحركات داعمي الانقلابي حفتر ومليشياته، وتأكيد الحكومة الشرعية أن تحرير مدينة سرت "أمر محسوم وقريب جداً". في حين تتواصل الدعوات للوصول إلى اتفاق حقيقي يجنب البلاد المزيد من الدماء.

فخلال جلسة سرية، الاثنين، فوّض البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الحفاظ على الأمن القومي"، وبإرسال قوات خارج الحدود، لما زعم أنه "دفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "الجلسة السرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، ونائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين".

ورداً على ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تفويض البرلمان المصري للسيسي بإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي "يعد مصدر قلق كبير"، محذراً من إضافة "الكيروسين إلى النار".

اقتراب الحسم

من جانبه واصل الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية حشد مزيد من القوات في جبهة سرت، من مختلف المدن والمناطق، استعداداً لبدء عملية تحرير المنطقة الوسطى، المحاذية للهلال النفطي في حال فشل المفاوضات الجارية.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، الأحد، إن وصول تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة سرت يحمل رسالة واضحة بأن حكومة الوفاق وغرفة عمليات بركان الغضب جادتان في مسألة تحرير سرت والجفرة والحقول النفطية. وأضاف في سياق مقابلة مع TRT عربي: أن "لا خطوط حمراء نرسمها، إلا ما يرسمه الليبيون أنفسهم".

وأوضح المجعي أنه "مع بدء وصول التعزيزات لمحيط سرت يمكن القول إن الحسم قد اقترب بالفعل، إذ نعمل منذ أيام على تجهيز القوات إلى ما بعد سرت من أجل تأمينها".

وكانت العاصمة التركية أنقرة شهدت الاثنين اجتماعاً ثلاثياً بين وزير دفاع تركيا خلوصي أقار ونظيره القطري خالد العطية، ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا. وأكد وزير الدفاع التركي عقب الاجتماع ضرورة قطع المساعدات والدعم عن الانقلابي خليفة حفتر "الذي يعيق جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية".

وأشار الوزير إلى استمرار أنشطة بلاده في ليبيا ضمن إطار الأعمال المنجزة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. وأضاف: "أنشطتنا في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية مستمرة، ونواصل أعمالنا وعلاقاتنا وفق مفهوم ليبيا لليبيين".

جبهة انقلابية مفككة

وبينما تستعد الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على المنطقة الوسطى، وتؤكد أن"سرت والجفرة هي مجرد عملية مرحلية" وأن الهدف الأساسي هو القضاء على التمرد وبسط السيطرة على كامل ليبيا، تواجه الجبهة الداخلية لمليشيات حفتر مؤخراً تصدعاً واحتقاناً بعد هزائمها المتوالية في المنطقة الغربية، ووقوع اشتباكات فيما بينها بالهلال النفطي، ومظاهرات منددة بالاختطافات والقتل تحت التعذيب في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات وسط وشرق البلاد.

حيث تحدثت المؤسسة النفطية عن وقوع اشتباكات (الجمعة والسبت) بين قوات الصاعقة وحرس المنشآت النفطية التابعين لمليشيات حفتر، بالقرب من ميناء البريقة النفطي، باستخدام أسلحة متوسطة (مدافع رشاشة عيار 23 ملم، وقذائف آر بي جي) على بعد مئات الأمتار من خزانات النفط.

ويرى خبراء أن مليشيات حفتر لا تشكل التحدي الأكبر للجيش الليبي، في حين يمثل مرتزقة شركة فاغنر الروسية أكبر تهديد أمام عملية تحرير مدينة سرت الساحلية، وقاعدة الجفرة الجوية، بسبب امتلاكهم أسلحة حديثة خاصة بعد تزويدهم بطائرات حربية ومنظومات دفاع جوي.

ورغم ذلك أشار المجعي إلى أن المعركة لن تكون كبيرة حال بقاء مليشيات حفتر وحدها، "لكن ستكون معارك في حال بقاء المرتزقة السوريين والجنجويد وفاغنر، لكننا اتخذنا قراراً بدخول سرت وسنخوض المعركة مهما كان، لأن سرت منطقة ليبية ولن يمنع أياً من كان الحكومة من بسط سيطرتها على المدينة".

وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت، نقلاً عن مصادر عسكرية، أنه تم رصد انسحاب مرتزقة فاغنر من غرب سرت نحو شرقها باتجاه مواني الهلال النفطي، كما أعادت انتشارها في الجفرة، حيث انسحبت من مدن هون وسوكنة وودان، إلى زلة النفطية شرقي الجفرة.

وفي حال انسحبت فاغنر بمعداتها الثقيلة من الجفرة وسرت، فإنه من الصعب على مليشيات حفتر المقاومة لفترة طويلة، وهذا ما تجلى واضحاً في معركة طرابلس. وبناء على ذلك يرجح خبراء قرب التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح للجيش الليبي بدخول سرت وربما الجفرة من دون قتال، مع فتح حقول ومواني النفط المغلقة منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة الليبية إلى دول المغرب العربي، جمعة القماطي، أشار إلى ذلك في تغريدة له، الأحد، قائلاً: إن "إطلاق سراح المعتقلين الروس (2) اليوم، وتفاهمات أخرى مع روسيا ستقود إلى تحرير سرت والجفرة قريباً، وتحطيم عنتريات أي خطوط حمراء وهمية!".

وأضاف القماطي: "استئناف تصدير النفط (مصدر قوت كل الليبيين)، وخروج حفتر وأبنائه من المشهد بالكامل شرطان أساسيان قبل الذهاب إلى أي مسار سياسي ينهي الأزمة في ليبيا".

نذر حرب.. بوادر سلام

على الرغم من التحركات المصرية، واجتماع السيسي بمشايخ وأعيان قبائل ليبية موالية لحفتر في القاهرة الأسبوع الماضي، اعتبر الباحث في معهد كلينغنديل بمدينة لاهاي الهولنديةجلال حرشاويأن "النية السياسية لدى القاهرة بتدخل مصري ظاهر ورسمي لا تزال ضعيفة"، مقللاً من أهمية التصعيد الكلامي، مشيراً إلى أن "مصر لديها مشكلات أخرى حالياً"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعزز ذلك تراجع لهجة التهديد "والخطوط الحمراء" في ظل رفض ليبي ودولي لهذا الخيار، وبداية حديث عن "السلام" و"الحل السياسي". حيث أجرى السيسي اتصالاً بنظيره الأمريكي دونالد ترمب، قبل تفويضه من البرلمان، انتهى إلى "توافق على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار، والحلول السياسية"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

من جانبه كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد، أن بلاده لديها مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من الأمم المتحدة قد تقدم بالتنسيق مع تونس. وقال إنها ستكون تحت "مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري، ويمكن أن يكون حلاً جزائرياً- تونسياً بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأنا متفائل بذلك".

وفي ضوء هذه التحركات المتسارعة من الأطراف كافة، والحشود العسكرية على الأرض، ومع تواصل المفاوضات والمبادرات الدولية، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة لمستقبل سرت والجفرة والهلال النفطي، إما نحو حل سياسي في حال تراجع المليشيات الانقلابية وحلفائها أو مزيد من الاحتقان والمواجهات.