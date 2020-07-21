سياسة
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أذربيجان تسقط طائرتين من دون طيار لأرمينيا
قالت وزارة الدفاع الأذرية إنها أسقطت طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لأرمينيا، وذلك بعد أيام من اعتداء الجيش الأرميني على قواتها في منطقة توفوز الحدودية.
أذربيجان تسقط طائرتين من دون طيار لأرمينيا
أذربيجان تعلن إسقاط طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لأرمينيا
21 يوليو 2020

أعلنت أذربيجان الثلاثاء عن إسقاط طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لأرمينيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية في بيان أنها أسقطت طائرة كانت تقوم بجولة استطلاعية فوق مواقع أذرية على خط التماس.

وأفادت بإسقاط طائرة أخرى كانت تقوم بجولة استطلاعية على الخط الحدودي باتجاه منطقة توفوز.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأذرية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية على قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأضافت أنها ردت بالمثل على نيران القوات الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها، وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة عن استشهاد 12 عسكرياً أذرياً، ومقتل العشرات من الجنود الأرمينيين، بحسب مصادر أذرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية وهي تضم إقليم "قره باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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