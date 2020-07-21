كشف مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سينهي حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب.

جاء ذلك في مؤتمر انتخابي افتراضي، الاثنين، عقدته منظمة (Emgage) الناشطة في مجال الحقوق السياسية للمسلمين في الولايات المتحدة، تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم".

ودعا بايدن مليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية إلى مساعدته في انتزاع هذا "السُم" الموجود في الحكومة الأمريكية، قائلاً: "لنجعلها فترة رئاسية واحدة لترمب، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)" المقبل، حيث موعد الانتخابات الرئاسية.

من جنبها قررت (Emgage) دعمها المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

واستشهد بايدن خلال كلمته بحديث النبي محمد عليه السلام: "من رأى منكم مُنكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

وتعهد بايدن بإشراك قيادات مسلمة في إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان والأقليات المسلمة حول العالم، مثل الروهنغيا والأويغور، إضافة إلى قضايا من يعيشون في سوريا واليمن وغزة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد بايدن في كلمته أنه لن يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها ومعارضيها.

كما لفت إلى أن ترمب عيّن شخصيات معروفة بنزعاتها الإسلاموفوبية في مواقع حساسة.

وأكد أن هذا الأمر يتعارض مع القيم الأمريكية ويبعث برسالة خاطئة للعالم تقوض مكانة الولايات المتحدة، "فضلاً عن جعلها بلداً يتم الاستهزاء به من قبل الآخرين".

وطلب بايدن من المسلمين أن يدلوا بأصواتهم له في الانتخابات القادمة لإلحاق الهزيمة بترمب.

وتعمل منظمة (Emgage) التي تأسست قبل نحو 7 أعوام في ولاية فلوريدا، على تمكين المسلمين الأمريكيين من خلال حملات تسجيل الناخبين، وكسب التأييد السياسي، أو حثهم على المشاركة كمرشحين في الاستحقاقات الانتخابية.