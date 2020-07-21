سياسة
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من أجل دعم حل الأزمات في المنطقة.. أمير الكويت يبعث رسالة لأردوغان
بعث أمير الكويت الشيخ ‏صباح الأحمد رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد اجتماع بين وزارتي خارجية البلدين، أكدا فيه أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية.
من أجل دعم حل الأزمات في المنطقة.. أمير الكويت يبعث رسالة لأردوغان
تشهد العلاقات التركية الكويتية تطوراً ملموساً منذ عامين بعد توقيع الطرفين عدداً من الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية / AA
21 يوليو 2020

بعث أمير الكويت الشيخ ‏صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان لسفارة دولة الكويت بتركيا، وقال البيان إن السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي التقى بالمجمع الرئاسي في أنقرة السفير محمد فردان تشاريكجي ‏مستشار الرئيس التركي "لتسليم الرسالة الجوابية (الخطية)" من أمير الكويت ‏إلى الرئيس أردوغان، دون تفاصيل.

والاثنين أكدت تركيا والكويت أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو بين وزارتي خارجية البلدين، ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة، بحسب الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن الاجتماع أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيزها، وذكرت الخارجية الكويتية أن "الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للم الشمل الخليجي".

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو/حزيران 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى السيطرة على قرارها الوطني.

وأضافت الخارجية أن الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية.

وتشهد العلاقات التركية الكويتية تطوراً ملموساً منذ عامين، إذ وقع الطرفان عدداً من الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وقد ساعدت اللجنة المشتركة التي شكلها البلدان عام 2018 في دفع العلاقات الثنائية بشكل لافت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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