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وزيرَا دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا يجتمعون في أنقرة، والرئيس التونسي يقول إن تعطيل البرلمان غير مقبول ولن يبقى مكتوف الأيدي.

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أنقرة.. لقاء ثلاثي بين وزيرَي دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا

شهدت العاصمة التركية أنقرة الاثنين اجتماعاً ثلاثياً بين وزير دفاع تركيا خلوصي أقار ونظيره القطري خالد العطية ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا. [TRT عربي]

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية". [TRT عربي]

الرئيس التونسي: تعطيل البرلمان غير مقبول ولن أبقى مكتوف الأيدي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) أمر "غير مقبول بأي مقياس من المقاييس"، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية في ظلّ "تهاوي مؤسسات الدولة". [TRT عربي]

وتابع سعيد: "يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات يمكن أن تصل حدّ العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس". [الأناضول]