سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة.. لقاء ثلاثي بين وزيرَي دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا
عقد وزير دفاع تركيا خلوصي أقار مع نظيره القطري خالد العطية ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اجتماعاً الاثنين في العاصمة التركية أنقرة، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية.
أنقرة.. لقاء ثلاثي بين وزيرَي دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا
خلال استقبال وزير الدفاع التركي نظيره القطري في أنقرة  / AA
20 يوليو 2020

شهدت العاصمة التركية أنقرة الاثنين، اجتماعاً ثلاثياً بين وزير دفاع تركيا خلوصي أقار ونظيره القطري خالد العطية ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وأضاف البيان أن العطية أجرى لقاءً منفصلاً مع وزير الداخلية الليبي تناولا فيه "آخر المستجدات على الساحة الليبية".

كما أجرى العطية لقاءً آخر مع وزير الدفاع التركي ناقشا فيه "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وأكد أقار خلال لقائه العطية، استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عديد من المجالات، قائلاً: "نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم الجادّ للحكومة الشرعية في ليبيا، وحيال ضمان مناخ الاستقرار هناك".

وتُعتبر زيارة الوزير القطري تركيا، استكمالاً للزيارة التي أجراها أقار للدوحة نهاية الأسبوع، وفرصة أخرى لبحث المستجدات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us