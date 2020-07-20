شهدت العاصمة التركية أنقرة الاثنين، اجتماعاً ثلاثياً بين وزير دفاع تركيا خلوصي أقار ونظيره القطري خالد العطية ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وأضاف البيان أن العطية أجرى لقاءً منفصلاً مع وزير الداخلية الليبي تناولا فيه "آخر المستجدات على الساحة الليبية".

كما أجرى العطية لقاءً آخر مع وزير الدفاع التركي ناقشا فيه "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وأكد أقار خلال لقائه العطية، استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عديد من المجالات، قائلاً: "نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم الجادّ للحكومة الشرعية في ليبيا، وحيال ضمان مناخ الاستقرار هناك".

وتُعتبر زيارة الوزير القطري تركيا، استكمالاً للزيارة التي أجراها أقار للدوحة نهاية الأسبوع، وفرصة أخرى لبحث المستجدات بين البلدين.