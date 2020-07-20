دعا النائب اليساري عوفر كسيف (القائمة المشتركة) في كلمة له في الكنيست الاثنين، إلى عصيان مدني ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال كسيف في كلمته: "أقول لجميع الإسرائيليين، بخاصة الشباب، لا عمل أو تعليم أو إسكان أو مستقبل لكم، ليس لديكم ما تخسرونه باستثناء قبوركم".

وأردف: "العصيان المدني السلمي هو أمر الساعة، اخرجوا إلى الشوارع ولو فرض الديكتاتور (نتنياهو) إغلاقاً شاملاً"، وتابع: "سيكون هذا الإغلاق غير قانوني ويستحقّ الانتهاك".

وتدرس الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل في عموم البلاد، للحد من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا الذي عاود التفشي.

في السياق ذاته قال يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" (معارض)، إنه في حال استقال نتنياهو ستُشكَّل "حكومة طوارئ حقيقية" في غضون يومين دون الحاجة إلى انتخابات جديدة.

وأضاف لبيد خلال جلسة لكتلة حزبه في الكنيست: "ستتحد جميع الكتل، ولن تكون حاجة إلى إجراء انتخابات"، حسبما نقلته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

ويواجه نتنياهو تهماً بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد، ويتظاهر ضده ناشطون يحتجون على الفساد الحكومي وفشل الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، وكذلك عاملون في قطاعات مهنية تضررت جراء الأزمة.

ويعاني مئات آلاف الإسرائيليين من تداعيات اقتصادية شديدة جراء تفشي الفيروس، الذي ألقى بنحو 850 ألفاً منهم في دائرة البطالة، حسب معطيات رسمية.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في إسرائيل 50 ألفاً و714، بينها 414 وفاة، ونحو 22 ألف حالة تعافٍ.