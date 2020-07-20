قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، إن "عملية السلام" التركية في شمال جزيرة قبرص (عام 1974) كانت رداً على همجية اليونان وإدارة جنوب قبرص للسيطرة على كامل الأراضي القبرصية وإنهاء الوجود التركي فيها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشليك الاثنين، بمناسبة الذكرى 46 لـ"عملية السلام" التي نفذتها تركيا عام 1974 لحماية القبارصة الأتراك.

وأضاف: "تسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص اليوم أيضاً لمواصلة الهمجية ذاتها بخصوص موارد الهيدروكربون المنشودة في شرق البحر المتوسط وحول جزيرة قبرص".

وأوضح أن بلاده لن تسمح بحدوث ذلك مطلقاً، لافتاً إلى أنهم لن يتركوا الأتراك القبارصة وجمهورية شمال قبرص التركية وحيدة أبداً.

وأعرب تشليك عن شكره وامتنانه لجميع المقاتلين والشهداء الذين ارتقوا خلال "عملية السلام" القبرصية.

وفي 20 يوليو/تموز 1974، أطلقت تركيا عملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو/تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، إذ أُبرمت بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من نفس العام اتفاقية لتبادل الأسرى.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُسست "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتُخب رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تُعرف منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983 باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".